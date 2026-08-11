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В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК

Киев • УНН

 • 11871 просмотра

Офис генерального прокурора подтвердил процессуальное руководство в 71 уголовном производстве в отношении руководителей ТЦК. Суммы по делам не разглашаются из-за разных подразделений.

В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в производствах в отношении руководителей ТЦК. По состоянию на пятницу таких производств было 71. Об этом специально для УНН сообщили в Офисе генерального прокурора.

Детали

В ОГП подтвердили, что в настоящее время прокуратура действительно осуществляет процессуальное руководство по десяткам уголовных производств, связанных с руководителями ТЦК.

Что касается 76 руководителей ТЦК — цифра примерно такая. Прокуратура действительно осуществляет процессуальное руководство в таком количестве производств. По состоянию на пятницу было 71

 - подчеркнули в ОГП.

В то же время назвать сумму, фигурирующую в производствах, не смогли, поскольку делами занимаются разные подразделения.

Что касается других данных, нет возможности их подтвердить

 - говорится в сообщении.

Напомним

В делах о закупках для армии, выплатах военнослужащим, коррупции во время мобилизации и незаконной переправке через границу 488 лицам сообщено о подозрении в 384 уголовных производствах, а 530 обвинительных актов уже направлены в суд.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
ТЦК и СП