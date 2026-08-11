В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
Киев • УНН
Офис генерального прокурора подтвердил процессуальное руководство в 71 уголовном производстве в отношении руководителей ТЦК. Суммы по делам не разглашаются из-за разных подразделений.
Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в производствах в отношении руководителей ТЦК. По состоянию на пятницу таких производств было 71. Об этом специально для УНН сообщили в Офисе генерального прокурора.
Детали
В ОГП подтвердили, что в настоящее время прокуратура действительно осуществляет процессуальное руководство по десяткам уголовных производств, связанных с руководителями ТЦК.
Что касается 76 руководителей ТЦК — цифра примерно такая. Прокуратура действительно осуществляет процессуальное руководство в таком количестве производств. По состоянию на пятницу было 71
В то же время назвать сумму, фигурирующую в производствах, не смогли, поскольку делами занимаются разные подразделения.
Что касается других данных, нет возможности их подтвердить
Напомним
В делах о закупках для армии, выплатах военнослужащим, коррупции во время мобилизации и незаконной переправке через границу 488 лицам сообщено о подозрении в 384 уголовных производствах, а 530 обвинительных актов уже направлены в суд.