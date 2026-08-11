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The Washington Post
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Южная Корея осторожно относится к запросу Украины о ПВО - СМИ

Киев • УНН

 • 3262 просмотра

Правительство Южной Кореи сохраняет осторожную позицию в отношении запроса Украины на поддержку противовоздушной обороны, подчёркивая необходимость соблюдения внутреннего законодательства. Сеул продолжает оказывать только гуманитарную помощь, воздерживаясь от поставок летального оружия.

Южная Корея осторожно относится к запросу Украины о ПВО - СМИ

Правительство Южной Кореи сохраняет осторожную позицию в отношении запроса Украины о поддержке противовоздушной обороны и других военных поставках, заявил в понедельник высокопоставленный правительственный чиновник на фоне заявлений Украины о том, что Северная Корея готовится направить больше войск для поддержки россии в войне против Украины, пишет УНН со ссылкой на The Korea Times.

Поставки оборонных материалов Южной Кореей любой стране всегда осуществлялись в соответствии с внутренним законодательством

— сказал высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел страны.

"Правительство предлагало поддержку Украине в различных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование, и продолжит пересматривать меры, чтобы помочь Украине восстановить мир и провести восстановление", — сказал чиновник, как указывает издание, "по-видимому, подтверждая позицию Сеула о том, что поставки оружия Украине остаются вне обсуждения".

Южная Корея придерживается политики предоставления Украине гуманитарной помощи, одновременно воздерживаясь от поставок летального оружия.

Замечания чиновника появились в ответ на публикацию Президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, в которой он заявил, что Северная Корея готова направить дополнительные войска в россию.

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Северная Корея получит больше опыта в современной войне благодаря сотрудничеству с россией, сказал Зеленский, добавив, что Сеул должен углубить сотрудничество с Украиной в таких обстоятельствах и что Киев стремится получить поддержку Сеула в вопросах систем противовоздушной обороны и других возможностей.

"У них есть юридическое ограничение согласно Конституции. Но мы хотели бы иметь это сотрудничество и рассчитываем на него. Наши дипломаты на связи", — написал он.

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Южнокорейский чиновник отказался подтвердить заявления Зеленского о дипломатических обсуждениях по этому вопросу или о дополнительном развертывании северокорейских войск.

Но чиновник сказал, что военное сотрудничество между Северной Кореей и россией "непосредственно связано с нашей безопасностью и нарушает резолюции Организации Объединенных Наций", добавив: "Позиция нашего правительства заключается в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено. Мы внимательно следим за этим вопросом".

Юлия Шрамко

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