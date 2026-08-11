После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения
Киев • УНН
В результате комбинированного удара по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Повреждены промышленные и инфраструктурные объекты, возникли пожары.
Число жертв российской атаки на Запорожье в ночь на 11 августа возросло до 25 человек — пятеро погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, число пострадавших продолжает увеличиваться.
Пять человек погибли, еще 20 ранены: к сожалению, увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье
Ранее глава ОВА сообщал о комбинированном ударе по городу ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате атаки были повреждены промышленные и инфраструктурные объекты, гаражный кооператив и нежилые здания, а также возникли пожары.
Медики оказывают помощь пострадавшим, а экстренные службы продолжают работать на местах ударов.
Воздушная тревога в регионе продолжается.
После атаки россиян на Запорожье количество пострадавших возросло до 911.08.26, 01:44 • 626 просмотров