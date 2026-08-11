После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения

Число жертв российской атаки на Запорожье в ночь на 11 августа возросло до 25 человек — пятеро погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, число пострадавших продолжает увеличиваться.

Пять человек погибли, еще 20 ранены: к сожалению, увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье — сообщил Фёдоров.

Ранее глава ОВА сообщал о комбинированном ударе по городу ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате атаки были повреждены промышленные и инфраструктурные объекты, гаражный кооператив и нежилые здания, а также возникли пожары.

Медики оказывают помощь пострадавшим, а экстренные службы продолжают работать на местах ударов.

Воздушная тревога в регионе продолжается.

После атаки россиян на Запорожье количество пострадавших возросло до 9