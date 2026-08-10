Силы обороны не направляли беспилотники в Болгарию, украинская сторона открыта к сотрудничеству в расследовании - посол
Киев • УНН
Посол Украины заявила, что Силы обороны не направляли беспилотники в Болгарию. Украина открыта к сотрудничеству в расследовании инцидента, произошедшего 8 августа.
Силы обороны Украины не направляли беспилотные летательные аппараты в Болгарию или в направлении любой другой страны-партнёра, украинская сторона полностью открыта к сотрудничеству в проведении расследования. На этом подчеркнула посол Украины Олеся Илащук во время встречи с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой, передаёт УНН.
Детали
10 августа посол Украины Олеся Илащук была приглашена на встречу с министром иностранных дел Республики Болгария Велиславой Петровой-Чамовой в связи с инцидентом, произошедшим из-за падения беспилотника на территории Республики Болгария 8 августа 2026 года.
Во время встречи посол Украины заверила, что:
- Силы обороны Украины не направляли беспилотные летательные аппараты в Болгарию или в направлении любой другой страны-партнёра;
- украинская сторона полностью открыта к сотрудничеству в проведении расследования;
- основной причиной инцидента является продолжающаяся война россии против Украины;
- россия всё более ожесточённо обстреливает гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине, что также представляет прямую угрозу для соседних стран;
- скорейшее прекращение войны имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе;
- Украина рассчитывает на усиление усилий международного сообщества, чтобы заставить Кремль заключить мир.
Было договорено о продолжении тесной координации в рамках расследования причин инцидента, добавили в посольстве.
Напомним
В небе над Болгарией неподалёку от границы с Румынией взорвался беспилотник, тип которого пока не установлен. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.
В Министерстве Болгарии провели анализ обломков беспилотника, который взорвался неподалёку от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, и пришли к выводу, что этот БПЛА мог быть украинским.