Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОП

Следственный судья ВАКС изменил меру пресечения, применённую к бывшему руководителю Офиса Президента Украины, подозреваемому в легализации, сообщили в САП в понедельник, пишет УНН.

10 августа 2026 года следственный судья частично удовлетворил ходатайство защитников бывшего руководителя Офиса Президента Украины, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путём, при строительстве частного коттеджного городка под Киевом, и изменил ранее возложенные на него процессуальные обязанности - сообщили в САП.

Предпосылкой для обращения стороны защиты с таким ходатайством в суд, как отмечается, "стало одномоментное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем командиров воинских частей в интересах подозреваемого".

"Так, по ходатайству стороны защиты следственный судья расширил ограничения на передвижение подозреваемого рядом областей, необходимость выезда в которые подозреваемый обосновывал своим участием в проекте по предоставлению правовой помощи военнослужащим. Так, обязанность не отлучаться без разрешения детектива, прокурора и суда из города Киева и Киевской обл. заменена на обязанность не отлучаться без такого разрешения за пределы города Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области".

Прокурор, как указано, "возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку обязанности, ранее возложенные на подозреваемого в связи с применением меры пресечения, не препятствовали реализации проекта, где он выполняет роль руководителя, а не адвоката, непосредственно оказывающего правовую помощь".

Также защита просила снять с подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля. В удовлетворении этого требования следственный судья отказал - отметили в ВАКС.

Напомним

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил бывшему руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

Ермак подозреваемый по делу о легализации 460 млн грн при элитном строительстве под Киевом.

Ермак 18 мая официально вышел из СИЗО, где находился почти три дня. За него внесли залог в размере 140 миллионов гривен.