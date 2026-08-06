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Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешности

Киев • УНН

 • 112362 просмотра

После премьеры клипа и альбома Petal пользователи обсуждают худобу певицы. Гранде планирует отойти от публичной жизни из-за постоянного осуждения.

Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешности

Новое музыкальное видео американской певицы Арианы Гранде и выход её альбома Petal вновь вызвали активные обсуждения её внешности и стандартов красоты в обществе. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

После премьеры клипа в соцсетях вновь начали активно комментировать худобу 33-летней артистки. Часть пользователей заявила, что выражает обеспокоенность её здоровьем, тогда как другие назвали такие обсуждения проявлением бодишейминга и нарушением личных границ.

Ариана Гранде уже неоднократно призывала прекратить комментировать внешность людей и подчёркивала, что считает неприемлемыми публичные оценки человеческих тел. Представитель певицы также сообщил журналу People, что после завершения нынешнего тура она планирует отойти от публичной жизни из-за «бесконечного, постоянного пристального внимания общественности».

Певица затронула тему постоянного осуждения в новом видео

В почти семиминутном клипе Гранде обращается к теме славы, общественного осуждения и постоянной оценки публичных людей.

Мне не нужен кто-то, кто меня спасёт. Я не жертва

– поёт Ариана Гранде.

Как отмечает AP, новая волна дискуссий вокруг певицы вновь подняла вопрос о границах между общественным интересом и правом человека на частную жизнь, особенно когда речь идёт о внешности публичных лиц.

Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео28.07.26, 13:46 • 392567 просмотров

Степан Гафтко

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