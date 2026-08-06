Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешности
Киев • УНН
После премьеры клипа и альбома Petal пользователи обсуждают худобу певицы. Гранде планирует отойти от публичной жизни из-за постоянного осуждения.
Новое музыкальное видео американской певицы Арианы Гранде и выход её альбома Petal вновь вызвали активные обсуждения её внешности и стандартов красоты в обществе. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
После премьеры клипа в соцсетях вновь начали активно комментировать худобу 33-летней артистки. Часть пользователей заявила, что выражает обеспокоенность её здоровьем, тогда как другие назвали такие обсуждения проявлением бодишейминга и нарушением личных границ.
Ариана Гранде уже неоднократно призывала прекратить комментировать внешность людей и подчёркивала, что считает неприемлемыми публичные оценки человеческих тел. Представитель певицы также сообщил журналу People, что после завершения нынешнего тура она планирует отойти от публичной жизни из-за «бесконечного, постоянного пристального внимания общественности».
Певица затронула тему постоянного осуждения в новом видео
В почти семиминутном клипе Гранде обращается к теме славы, общественного осуждения и постоянной оценки публичных людей.
Мне не нужен кто-то, кто меня спасёт. Я не жертва
Как отмечает AP, новая волна дискуссий вокруг певицы вновь подняла вопрос о границах между общественным интересом и правом человека на частную жизнь, особенно когда речь идёт о внешности публичных лиц.
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