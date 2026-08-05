Кабмин завершил аудит планов устойчивости, определены приоритеты — Корецкий

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Кабинет министров Украины объявил о завершении аудита выполнения планов устойчивости. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.

Детали

По словам главы правительства, были проанализированы объемы финансирования, потребности, состояние реализации мероприятий в каждом регионе и определены приоритетные направления, требующие неотложного усиления.

Также отдельно была проанализирована ситуация с подготовкой Киева, где масштаб рисков и угроз является наибольшим.

Мы получили полную картину по каждому направлению: что уже выполнено, какие работы продолжаются, где существуют критические отставания и какие решения необходимо принимать немедленно. Подробный доклад представил сегодня на заседании СНБО - отметил Корецкий.

Он добавил, что приоритетами для всех общин остаются защита энергетических объектов и элементов, развертывание резервных источников теплоснабжения и обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по выполнению определенных планов устойчивости для областей и общин, имеется отставание в части городов и регионов.