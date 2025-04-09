Александр Стабб

Президент Финляндии заявил, что европейский лидер должен обратиться к рф. Рассматривают Францию или Великобританию, у которых есть средства для этого.
Президент Финляндии Стубб предложил Трампу установить 20 апреля как дату полного прекращения огня в Украине. Для соблюдения перемирия нужны санкции против РФ.
Зеленский и Стубб обсудили шаги для достижения мира и давление на россию после встречи Стубба с Трампом. Зеленский сообщил о российских ударах по Харькову.
США готовы ввести санкции против россии, если она не будет соблюдать перемирие. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи с Дональдом Трампом.
Александр Стубб неожиданно встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Президенты сыграли в гольф и обсудили укрепление партнерства между США и Финляндией, в частности разработку ледоколов.
Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.
Президенты Украины и Финляндии посетили самое большое укрытие в Хельсинки и подписали документ о намерениях. Украина работает над увеличением количества безопасных мест.
Владимир Зеленский провел встречу с Петтери Орпо, где обсудили оборонную поддержку Украины, в частности усиление ПВО, артиллерию и инвестиции в производство оружия.
Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом должен был начаться 19 марта в 16:00 по киевскому времени. Обсудят детали мирного урегулирования и разговор Трампа с путиным.
Президент Финляндии заявил, что Европа должна создать переговорную команду из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Также он заверил Зеленского в поддержке Украины.
Главы Евросовета и Еврокомиссии выразили поддержку Украине, подчеркнув необходимость справедливого мира. Это произошло после разговора Трампа с путиным о прекращении огня.
Президент Украины заявил, что прекращение поддержки США будет критически опасным. Он подчеркнул важность возобновления помощи для безопасного будущего украинцев.
Украина не будет бить по энергообъектам рф, если россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул необходимость контроля со стороны США за этими ударами.
Зеленский сообщил, что на встрече Украины и США в Саудовской Аравии будут обсуждать частичное прекращение огня и безопасность судоходства.
Зеленский заявил, что прекращение обмена разведданными с США усложнит оборону Украины от баллистических атак. Это подвергает опасности гражданское население, делая требования Трампа неадекватными.
Президент Финляндии заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул важность давления на россию. Также Стубб отметил ВСУ как одни из лучших в Европе.
Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться в этом году, но Украине нужны гарантии безопасности. Также он сообщил о запланированном разговоре с Дональдом Трампом.
Президент Украины заявил, что признание оккупированных территорий россией является неприемлемым. Любые переговоры с рф являются хрупкими, но Украина стремится к справедливому миру.
Президент Украины обсудит с президентом Финляндии оборонную поддержку и инвестиции в производство оружия. Также стороны обсудят евроинтеграцию и усиление санкций против россии.
Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с президентом Стуббом. Обсудят поддержку Украины и шаги для прекращения российской агрессии.
Александр Стубб заявил, что переговоры с путиным очень сложно вести, потому что он стремится к уничтожению Украины. Поэтому необходимо максимальное давление на рф: санкции, активы и вооружение Украины.
Александр Стубб представил план мирного процесса, включающий санкционное давление и прекращение огня. План базируется на опыте Финляндии и предусматривает сохранение независимости Украины без уступок относительно членства в ЕС и НАТО.
Президент Украины провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.
Станислав Желиховский объяснил, почему автоматическое вступление Украины в НАТО пока маловероятно. Эксперт считает ЕС более реальной альтернативой для обеспечения безопасности Украины.
Президент Украины поддержал предложение о назначении специального представителя Европы по вопросам Украины. Зеленский подчеркнул важность участия Европы в переговорах и необходимости учета интересов не только ЕС, но и Великобритании.
Александр Стубб представил три этапа достижения мира в Украине на Мюнхенской конференции. План включает перевооружение Украины, международный мониторинг прекращения огня и долговременные переговоры.
Александер Стубб заявил, что путин понимает только жесткую риторику и ультиматумы. Президент Финляндии поддержал подход Трампа по принуждению путина к мирным переговорам.
Президент Украины встретился с президентом Финляндии на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили укрепление обороноспособности, гарантии безопасности и новый пакет военной помощи.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января 2025 года. Лидеры Канады, Великобритании, ЕС, НАТО и Финляндии прислали поздравления и выразили готовность к сотрудничеству.
НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Альянс рассматривает инцидент как возможную диверсию и планирует дополнительные меры безопасности.