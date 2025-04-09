Александр Стабб

В НАТО отреагировали на повреждение кабелей в Балтийском море: что решили

НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Альянс рассматривает инцидент как возможную диверсию и планирует дополнительные меры безопасности.