Александр Стабб

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26488 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 37099 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45101 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52551 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65030 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55487 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55004 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117924 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81385 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224917 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
56%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84436 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18300 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15203 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14057 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15710 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84538 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117924 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224917 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402207 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394737 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10489 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14128 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15282 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18366 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74763 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Александр Стабб

Новости по теме

Президент Финляндии Стубб: Британия и Франция могут стать посредниками для возобновления диалога с рф

Президент Финляндии заявил, что европейский лидер должен обратиться к рф. Рассматривают Францию или Великобританию, у которых есть средства для этого.

политика • 3 апреля, 16:45 • 11307 просмотра

Президент Финляндии предлагает Трампу установить дедлайн прекращения огня в Украине

Президент Финляндии Стубб предложил Трампу установить 20 апреля как дату полного прекращения огня в Украине. Для соблюдения перемирия нужны санкции против РФ.

Война • 30 марта, 22:55 • 35453 просмотра

Зеленский и Стубб обсудили давление на россию и взаимодействие с США

Зеленский и Стубб обсудили шаги для достижения мира и давление на россию после встречи Стубба с Трампом. Зеленский сообщил о российских ударах по Харькову.

Война • 30 марта, 21:39 • 12359 просмотра

Заканчивается терпение в отношении действий россии: Стубб после встречи с Трампом заявил, что США готовят санкции против рф

США готовы ввести санкции против россии, если она не будет соблюдать перемирие. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи с Дональдом Трампом.

политика • 30 марта, 19:48 • 27038 просмотра

Сыграли в гольф и договорился о "необходимых ледоколах": встреча Трампа с президентом Финляндии

Александр Стубб неожиданно встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Президенты сыграли в гольф и обсудили укрепление партнерства между США и Финляндией, в частности разработку ледоколов.

политика • 30 марта, 01:56 • 22558 просмотра

В Польше предложили рф отказаться от оружия Ирана и КНДР, если ее беспокоят иностранные поставки в Украину

Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.

Война • 21 марта, 15:12 • 14935 просмотра

Украина и Финляндия создадут коалицию укрытий - Зеленский

Президенты Украины и Финляндии посетили самое большое укрытие в Хельсинки и подписали документ о намерениях. Украина работает над увеличением количества безопасных мест.

Общество • 19 марта, 21:39 • 21827 просмотра

Зеленский обсудил с премьером Финляндии усиление ПВО Украины

Владимир Зеленский провел встречу с Петтери Орпо, где обсудили оборонную поддержку Украины, в частности усиление ПВО, артиллерию и инвестиции в производство оружия.

Война • 19 марта, 16:08 • 33385 просмотра

Названо время разговора президента Зеленского с Трампом

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом должен был начаться 19 марта в 16:00 по киевскому времени. Обсудят детали мирного урегулирования и разговор Трампа с путиным.

политика • 19 марта, 14:16 • 16731 просмотра

Стубб назвал страны, которые должны представлять Европу на переговорном процессе

Президент Финляндии заявил, что Европа должна создать переговорную команду из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Также он заверил Зеленского в поддержке Украины.

политика • 19 марта, 13:16 • 17744 просмотра

Лидеры ЕС решительно поддержали Украину после разговора Трампа с путиным

Главы Евросовета и Еврокомиссии выразили поддержку Украине, подчеркнув необходимость справедливого мира. Это произошло после разговора Трампа с путиным о прекращении огня.

политика • 19 марта, 12:38 • 18799 просмотра

Зеленский: потеря стратегического партнерства с США – серьезная угроза для Украины

Президент Украины заявил, что прекращение поддержки США будет критически опасным. Он подчеркнул важность возобновления помощи для безопасного будущего украинцев.

политика • 19 марта, 11:06 • 39641 просмотра

При каких условиях Украина прекратит удары по энергетике рф: Президент разъяснил

Украина не будет бить по энергообъектам рф, если россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул необходимость контроля со стороны США за этими ударами.

Война • 19 марта, 11:04 • 49178 просмотра

Зеленский ответил на вопрос, кто представит Украину и США на встрече в Саудовской Аравии

Зеленский сообщил, что на встрече Украины и США в Саудовской Аравии будут обсуждать частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Война • 19 марта, 10:59 • 46675 просмотра

Зеленский: потеря разведданных от США угрожает безопасности Украины и повышает риск для гражданских

Зеленский заявил, что прекращение обмена разведданными с США усложнит оборону Украины от баллистических атак. Это подвергает опасности гражданское население, делая требования Трампа неадекватными.

политика • 19 марта, 10:47 • 19268 просмотра

Стубб заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины со стороны Финляндии

Президент Финляндии заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул важность давления на россию. Также Стубб отметил ВСУ как одни из лучших в Европе.

политика • 19 марта, 10:31 • 10950 просмотра

Президент: "Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром"

Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться в этом году, но Украине нужны гарантии безопасности. Также он сообщил о запланированном разговоре с Дональдом Трампом.

Война • 19 марта, 10:30 • 17266 просмотра

Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

Президент Украины заявил, что признание оккупированных территорий россией является неприемлемым. Любые переговоры с рф являются хрупкими, но Украина стремится к справедливому миру.

Война • 19 марта, 10:24 • 150667 просмотра

Зеленский раскрыл детали визита в Финляндию

Президент Украины обсудит с президентом Финляндии оборонную поддержку и инвестиции в производство оружия. Также стороны обсудят евроинтеграцию и усиление санкций против россии.

политика • 18 марта, 16:18 • 43004 просмотра

Зеленский прибыл в Финляндию: завтра запланирована встреча с президентом Стуббом

Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с президентом Стуббом. Обсудят поддержку Украины и шаги для прекращения российской агрессии.

политика • 18 марта, 15:24 • 15971 просмотра

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Александр Стубб заявил, что переговоры с путиным очень сложно вести, потому что он стремится к уничтожению Украины. Поэтому необходимо максимальное давление на рф: санкции, активы и вооружение Украины.

Война • 16 марта, 14:34 • 55700 просмотра

Президент Финляндии предложил план прекращения российско-украинской войны

Александр Стубб представил план мирного процесса, включающий санкционное давление и прекращение огня. План базируется на опыте Финляндии и предусматривает сохранение независимости Украины без уступок относительно членства в ЕС и НАТО.

политика • 24 февраля, 11:05 • 23442 просмотра

Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами 7 стран: что обсуждали

Президент Украины провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.

Война • 21 февраля, 00:18 • 123976 просмотра
Эксклюзив

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Станислав Желиховский объяснил, почему автоматическое вступление Украины в НАТО пока маловероятно. Эксперт считает ЕС более реальной альтернативой для обеспечения безопасности Украины.

политика • 17 февраля, 15:23 • 151849 просмотра

Должен быть спецпредставитель Европы по вопросам Украины - Зеленский

Президент Украины поддержал предложение о назначении специального представителя Европы по вопросам Украины. Зеленский подчеркнул важность участия Европы в переговорах и необходимости учета интересов не только ЕС, но и Великобритании.

Война • 17 февраля, 13:47 • 21625 просмотра

Мир в Украине: президент Финляндии назвал три этапа для его достижения

Александр Стубб представил три этапа достижения мира в Украине на Мюнхенской конференции. План включает перевооружение Украины, международный мониторинг прекращения огня и долговременные переговоры.

Война • 16 февраля, 09:43 • 66370 просмотра

путин понимает только тогда, когда с ним говорят жестко, как Трамп - президент Финляндии

Александер Стубб заявил, что путин понимает только жесткую риторику и ультиматумы. Президент Финляндии поддержал подход Трампа по принуждению путина к мирным переговорам.

Война • 30 января, 18:56 • 43909 просмотра

Зеленский и Стубб в Давосе: Финляндия готовит 27-й пакет помощи Украине

Президент Украины встретился с президентом Финляндии на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили укрепление обороноспособности, гарантии безопасности и новый пакет военной помощи.

Война • 22 января, 03:45 • 34679 просмотра

Мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с инаугурацией

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января 2025 года. Лидеры Канады, Великобритании, ЕС, НАТО и Финляндии прислали поздравления и выразили готовность к сотрудничеству.

Новости Мира • 21 января, 00:11 • 31607 просмотра

В НАТО отреагировали на повреждение кабелей в Балтийском море: что решили

НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Альянс рассматривает инцидент как возможную диверсию и планирует дополнительные меры безопасности.

Новости Мира • 31 декабря, 06:48 • 23199 просмотра