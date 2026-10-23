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Financial Times

ЕС рассматривает пятерых кандидатов для переговоров по войне в Украине - The Telegraph

Киев • УНН

 • 568 просмотра

ЕС рассматривает Мелони, Стубба, Павела, Фредериксена и Стёре для участия в переговорах. Поехать могут все пятеро.

ЕС рассматривает пятерых кандидатов для переговоров по войне в Украине - The Telegraph

Страны Европейского союза рассматривают 5 кандидатов, которые могли бы представлять сторону ЕС на возможных переговорах по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

В список лидеров вошли:

  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
    • президент Финляндии Александр Стубб;
      • президент Чехии Петр Павел;
        • премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
          • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

            В то же время The Telegraph подчеркивает, что на переговоры от ЕС могут поехать сразу все вышеупомянутые политики, а не кто-то один из них. Это позволило бы избежать соперничества между странами и риска отклонения отдельных кандидатур для переговоров.

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что, по утверждению рф, трехсторонние переговоры при участии Украины и США запланированы в Абу-Даби в первой половине ноября.

            В то же время администрация президента США Дональда Трампа пытается возобновить процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, которое, в частности, предусматривает значительные уступки в пользу кремля. Украина, согласно этому плану, должна отказаться от курса на НАТО, но якобы может вступить в Европейский союз и получить инвестиционный пакет.

            Евгений Устименко

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