Страны Европейского союза рассматривают 5 кандидатов, которые могли бы представлять сторону ЕС на возможных переговорах по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

В список лидеров вошли:

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Чехии Петр Павел;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

В то же время The Telegraph подчеркивает, что на переговоры от ЕС могут поехать сразу все вышеупомянутые политики, а не кто-то один из них. Это позволило бы избежать соперничества между странами и риска отклонения отдельных кандидатур для переговоров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что, по утверждению рф, трехсторонние переговоры при участии Украины и США запланированы в Абу-Даби в первой половине ноября.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа пытается возобновить процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, которое, в частности, предусматривает значительные уступки в пользу кремля. Украина, согласно этому плану, должна отказаться от курса на НАТО, но якобы может вступить в Европейский союз и получить инвестиционный пакет.