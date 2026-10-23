ЕС рассматривает пятерых кандидатов для переговоров по войне в Украине - The Telegraph
Киев • УНН
ЕС рассматривает Мелони, Стубба, Павела, Фредериксена и Стёре для участия в переговорах. Поехать могут все пятеро.
Страны Европейского союза рассматривают 5 кандидатов, которые могли бы представлять сторону ЕС на возможных переговорах по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
Детали
В список лидеров вошли:
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- президент Чехии Петр Павел;
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
В то же время The Telegraph подчеркивает, что на переговоры от ЕС могут поехать сразу все вышеупомянутые политики, а не кто-то один из них. Это позволило бы избежать соперничества между странами и риска отклонения отдельных кандидатур для переговоров.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что, по утверждению рф, трехсторонние переговоры при участии Украины и США запланированы в Абу-Даби в первой половине ноября.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа пытается возобновить процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, которое, в частности, предусматривает значительные уступки в пользу кремля. Украина, согласно этому плану, должна отказаться от курса на НАТО, но якобы может вступить в Европейский союз и получить инвестиционный пакет.