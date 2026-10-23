Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль

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росія стверджує, що тристоронні переговори росії, України та США заплановані в Абу-Дабі у першій половині листопада. Таку заяву, поширену росЗМІ, 23 жовтня зробив речник кремля дмитро пєсков, пише УНН.

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Зі слів речника кремля, "переговори в Абу-Дабі заплановані на першу половину листопада, вони будуть у тристоронньому форматі".

Темою він назвав "питання безпеки для двох країни: для росії та України, уже після того, як здійсниться вихід на мирне врегулювання". "Це одна з дуже важливих складових частин мирного врегулювання. Без неї комплексне рішення неможливе", - заявив пєсков.

За його словами, доцільність спецпосланця від ЄС на переговорах щодо України залежить від позиції, яку займе Брюссель.

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