$45.050.0350.440.13
ukenru
10:04 • 1392 перегляди
Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль
09:43 • 3880 перегляди
Податок на посилки до €150 затвердив Зеленський - коли очікувати подорожчання
08:59 • 7250 перегляди
Обмеження Starlink для України наразі не зняті - "Флеш"
07:59 • 11450 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
07:19 • 12866 перегляди
В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру
Ексклюзив
05:40 • 19142 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
05:19 • 17436 перегляди
Кожен другий дрон рф реактивний - скільки за ніч знищила ППО
04:58 • 20311 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
04:32 • 19041 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
23 жовтня, 04:11 • 17296 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
100%
755мм
Популярнi новини
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів23 жовтня, 01:05 • 15401 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ23 жовтня, 01:17 • 23863 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 17955 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним23 жовтня, 03:05 • 22223 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон05:49 • 12580 перегляди
Публікації
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 11506 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 11671 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
05:40 • 19153 перегляди
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 39431 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 47735 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Нью-Йорк
Європа
Реклама
УНН Lite
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 11024 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон05:49 • 12662 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним23 жовтня, 03:05 • 22312 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 18045 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів23 жовтня, 01:05 • 15486 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Кремль заявив, що переговори росії, України та США планують в Абу-Дабі у першій половині листопада. Обговорять безпекові питання.

Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль
фото ілюстративне

росія стверджує, що тристоронні переговори росії, України та США заплановані в Абу-Дабі у першій половині листопада. Таку заяву, поширену росЗМІ, 23 жовтня зробив речник кремля дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

Зі слів речника кремля, "переговори в Абу-Дабі заплановані на першу половину листопада, вони будуть у тристоронньому форматі".

Темою він назвав "питання безпеки для двох країни: для росії та України, уже після того, як здійсниться вихід на мирне врегулювання". "Це одна з дуже важливих складових частин мирного врегулювання. Без неї комплексне рішення неможливе", - заявив пєсков.

За його словами, доцільність спецпосланця від ЄС на переговорах щодо України залежить від позиції, яку займе Брюссель.

росія підтримує тристоронню зустріч зі США та Україною: Зеленський назвав можливі терміни переговорів21.10.26, 22:04 • 11574 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Абу-Дабі
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна