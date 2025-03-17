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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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На саміті "коаліції охочих" обговорили посилення санкцій проти росії, включно з можливістю арешту заморожених активів. Також лідери обговорили шляхи посилення військової підтримки України.

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рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

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Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

В Україні ціни на ліки, особливо вітчизняні, зростають. Голова асоціації “Виробники ліків України” пояснює це здорожчанням сировини, енергії, логістики та боротьбою за місце на полицях аптек.

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Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя

В Укрзалізниці повідомили, що ворог продовжує бити по інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Для уникнення затримок задіяли резервні тепловози.

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В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін

В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін

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Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро: на що підуть гроші

Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро: на що підуть гроші

Канада збільшила свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 40,1 млн євро. Кошти підуть на відновлення енергооб'єктів та підтримку критичної інфраструктури.

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Угода про корисні копалини із США: Зеленський розповів про послідовність дій

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Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування - Шмигаль

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Офіційно: ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року, але не поновив 4 осіб у списку

Офіційно: ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року, але не поновив 4 осіб у списку

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Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

В Україні поступово завершується опалювальний сезон, у деяких регіонах вже вимикають опалення. Котельні працюють, забезпечуючи теплом соціальні об'єкти та житлові будинки.

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Кабмін направить майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні - Шмигаль

Кабмін направить майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні - Шмигаль

Кабмін спрямує МОЗ 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи. Кошти підуть на цифровізацію, інвестиції та ефективне управління.

Економіка • 14 березня, 13:01 • 13288 перегляди
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В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку

Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.

Суспільство • 14 березня, 12:55 • 15919 перегляди
Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані облігації у "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet"

Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані облігації у "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet"

Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані в компанії Royal Pay Europe облігації на суму 1,8 млрд грн. Кошти підуть у фонд відновлення України після агресії РФ.

Війна • 14 березня, 12:46 • 12136 перегляди
Посівну розпочали вже 15 областей - Мінагро

Посівну розпочали вже 15 областей - Мінагро

Станом на 13 березня аграрії вже засіяли 83 тис. га ярих культур у 15 областях. У 2025 році планують засіяти понад 5,7 млн га, збільшивши площі під ярою пшеницею на 28%.

Економіка • 14 березня, 12:42 • 20740 перегляди
Споживання бензину в Україні знизилося на 20%, скрапленого газу на 40% - експерт

Споживання бензину в Україні знизилося на 20%, скрапленого газу на 40% - експерт

За останні 3 роки ринок пального в Україні зазнав втрат. Споживання бензину впало на 20%, дизелю на 10-12%, а газу на майже 40%.

Економіка • 14 березня, 12:06 • 10700 перегляди
Сибіга обговорив з главою МЗС Австрії розширення економічного партнерства

Сибіга обговорив з главою МЗС Австрії розширення економічного партнерства

Андрій Сибіга обговорив з Беатою Майнль-Райзінгер розширення економічного партнерства та залучення австрійського бізнесу до проєктів в Україні.

Економіка • 14 березня, 11:47 • 13209 перегляди
росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою

росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою

російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.

Економіка • 14 березня, 11:38 • 11470 перегляди
Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"

Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"

Австрія надасть Україні додаткові 2 мільйони євро для підтримки ініціативи "Зерно з України". Країна вже надала майже 300 млн євро фінансової та гуманітарної допомоги.

Економіка • 14 березня, 10:42 • 13392 перегляди
Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000

Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000

Ціна на золото зростає через побоювання щодо митної політики Трампа та геополітичну нестабільність. Експерти прогнозують подальше зростання цін на дорогоцінний метал.

Економіка • 14 березня, 08:19 • 22365 перегляди
Курс валют на 14 березня: гривня продовжує девальвувати

Курс валют на 14 березня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5270 грн/дол. Курс долара в обмінниках коливається в межах 41,47-41,55 грн.

Економіка • 14 березня, 07:19 • 14512 перегляди
Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії

Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії

США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.

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ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico

ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico

ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю, боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.

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Погроза Трампа ввести 200% мито на європейські вина: з'явилась реакція Франції та Іспанії

Погроза Трампа ввести 200% мито на європейські вина: з'явилась реакція Франції та Іспанії

Прем'єр Франції назвав провокацією заяву Трампа про підвищення мита на алкоголь з ЄС. В уряді Іспанії закликали залишатися спокійними та демонструвати твердість.

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США вивчають можливість співпраці з "газпромом" - Bloomberg

США вивчають можливість співпраці з "газпромом" - Bloomberg

США розглядають шляхи співпраці з російським «газпромом» у глобальних проєктах, попри санкції. Існують попередні контакти між представниками обох країн щодо відновлення «північного потоку».

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Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС

Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС

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Закупівля у Болгарії обладнання для двох енергоблоків ХАЕС: Зеленський підписав законопроєкт

Закупівля у Болгарії обладнання для двох енергоблоків ХАЕС: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України підписав законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати обладнання в Болгарії для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

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Трамп допустив можливість "шатдауну" в США

Трамп допустив можливість "шатдауну" в США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливий шатдаун в Америці. Він поклав відповідальність за зупинку роботи уряду на демократів через їхню позицію щодо фінансування.

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Ресурсна угода з Україною у нас буде - Трамп

Ресурсна угода з Україною у нас буде - Трамп

США планують укласти угоду з Україною про рідкісноземельні метали. Угода має посилити економіку України та забезпечити довгострокову безпеку.

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Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський

Україна розглядає Туреччину як стратегічного партнера та готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю під час візиту Ердогана. У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною.

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