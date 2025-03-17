Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії

США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.