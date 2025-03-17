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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
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Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
На саміті "коаліції охочих" обговорили долю заморожених активів рф
На саміті "коаліції охочих" обговорили посилення санкцій проти росії, включно з можливістю арешту заморожених активів. Також лідери обговорили шляхи посилення військової підтримки України.
рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК
росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні
В Україні ціни на ліки, особливо вітчизняні, зростають. Голова асоціації “Виробники ліків України” пояснює це здорожчанням сировини, енергії, логістики та боротьбою за місце на полицях аптек.
Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя
В Укрзалізниці повідомили, що ворог продовжує бити по інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Для уникнення затримок задіяли резервні тепловози.
В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін
Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.
Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро: на що підуть гроші
Канада збільшила свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 40,1 млн євро. Кошти підуть на відновлення енергооб'єктів та підтримку критичної інфраструктури.
Угода про корисні копалини із США: Зеленський розповів про послідовність дій
Президент України заявив про підготовку рамкової угоди про корисні копалини та глибшої угоди з конкретними цифрами, яку має ратифікувати Верховна Рада.
Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування - Шмигаль
Міністерка Австрії Беате Майнл-Райзінгер під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні 5 млн євро на розмінування. Також Австрія надасть 2 млн євро на ініціативу "Зерно з України".
У ФРН узгоджено мільярдний план на оборону та інфраструктуру усередині країни, а також кошти для України
Провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.
Офіційно: ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року, але не поновив 4 осіб у списку
Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти рф. Зі списку виключено 3 померлих та не поновлено 4 осіб, але ЄС готовий посилити тиск на росію.
Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня
В Україні поступово завершується опалювальний сезон, у деяких регіонах вже вимикають опалення. Котельні працюють, забезпечуючи теплом соціальні об'єкти та житлові будинки.
Кабмін направить майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні - Шмигаль
Кабмін спрямує МОЗ 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи. Кошти підуть на цифровізацію, інвестиції та ефективне управління.
В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку
Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.
Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані облігації у "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet"
Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані в компанії Royal Pay Europe облігації на суму 1,8 млрд грн. Кошти підуть у фонд відновлення України після агресії РФ.
Посівну розпочали вже 15 областей - Мінагро
Станом на 13 березня аграрії вже засіяли 83 тис. га ярих культур у 15 областях. У 2025 році планують засіяти понад 5,7 млн га, збільшивши площі під ярою пшеницею на 28%.
Споживання бензину в Україні знизилося на 20%, скрапленого газу на 40% - експерт
За останні 3 роки ринок пального в Україні зазнав втрат. Споживання бензину впало на 20%, дизелю на 10-12%, а газу на майже 40%.
Сибіга обговорив з главою МЗС Австрії розширення економічного партнерства
Андрій Сибіга обговорив з Беатою Майнль-Райзінгер розширення економічного партнерства та залучення австрійського бізнесу до проєктів в Україні.
росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою
російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.
Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"
Австрія надасть Україні додаткові 2 мільйони євро для підтримки ініціативи "Зерно з України". Країна вже надала майже 300 млн євро фінансової та гуманітарної допомоги.
Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000
Ціна на золото зростає через побоювання щодо митної політики Трампа та геополітичну нестабільність. Експерти прогнозують подальше зростання цін на дорогоцінний метал.
Курс валют на 14 березня: гривня продовжує девальвувати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5270 грн/дол. Курс долара в обмінниках коливається в межах 41,47-41,55 грн.
Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії
США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.
ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico
ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю, боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.
Погроза Трампа ввести 200% мито на європейські вина: з'явилась реакція Франції та Іспанії
Прем'єр Франції назвав провокацією заяву Трампа про підвищення мита на алкоголь з ЄС. В уряді Іспанії закликали залишатися спокійними та демонструвати твердість.
США вивчають можливість співпраці з "газпромом" - Bloomberg
США розглядають шляхи співпраці з російським «газпромом» у глобальних проєктах, попри санкції. Існують попередні контакти між представниками обох країн щодо відновлення «північного потоку».
Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС
Окупанти хочуть збільшити вивіз українського зерна, будуючи елеватори на ТОТ Донеччини. Зерно вивозять в інші країни, зокрема через Каспійське море до Ірану.
Закупівля у Болгарії обладнання для двох енергоблоків ХАЕС: Зеленський підписав законопроєкт
Президент України підписав законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати обладнання в Болгарії для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.
Трамп допустив можливість "шатдауну" в США
Президент США Дональд Трамп заявив про можливий шатдаун в Америці. Він поклав відповідальність за зупинку роботи уряду на демократів через їхню позицію щодо фінансування.
Ресурсна угода з Україною у нас буде - Трамп
США планують укласти угоду з Україною про рідкісноземельні метали. Угода має посилити економіку України та забезпечити довгострокову безпеку.
Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський
Україна розглядає Туреччину як стратегічного партнера та готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю під час візиту Ердогана. У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною.