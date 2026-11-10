Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності?

$45.410.0950.820.17
ukenru
09:54 • 2204 перегляди
росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше
08:42 • 17997 перегляди
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії
07:41 • 24345 перегляди
Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі
07:29 • 18667 перегляди
США запитали росію про гарантії безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО - FT
07:00 • 17329 перегляди
Зеленський готовий зустрітися з путіним будь-де, але не в москві - посол
Ексклюзив
06:20 • 29620 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
05:59 • 15023 перегляди
Масштабні відключення світла в Донецьку та Луганську після атаки дронів, вибухи також лунали в Криму та росії
05:36 • 15943 перегляди
Стало відомо, о котрій годині розпочнуться тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі
05:33 • 12065 перегляди
Україна не очікує прориву на першому раунді переговорів в Абу-Дабі, але покладає надії на другий – Арахамія
04:16 • 15389 перегляди
Україна планує створити власну супутникову мережу зв'язку за сотні мільйонів євро, для якої знадобиться понад 100 супутників
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші10 листопада, 01:05 • 20718 перегляди
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 25670 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 25012 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.05:06 • 19812 перегляди
Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі06:40 • 19084 перегляди
Публікації
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 2308 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
Ексклюзив
06:20 • 29597 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України9 листопада, 16:19 • 45412 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-20279 листопада, 15:25 • 46547 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
9 листопада, 14:33 • 44503 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт05:53 • 15849 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.05:06 • 19990 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 25190 перегляди
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 25840 перегляди
Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші10 листопада, 01:05 • 20875 перегляди
Актуальне
Техніка
Іл-78
Серіали
Фільм
The Washington Post

Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності?

Київ • УНН

 • 2350 перегляди

Родини померлих пацієнтів домагаються справедливості в ЄСПЛ навіть після закриття кримінальних справ через сплив строків давності. Розглядаємо реальні судові прецеденти та оцінюємо цей досвід через призму справи про медичну недбалість лікарів Odrex.

Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності?

Закриття кримінальної справи про смерть пацієнта через сплив строків давності не означає, що родина втратила можливість захистити свої права. Що робити, якщо українське правосуддя ставить у справі крапку та чи може Європейський суд з прав людини допомогти потерпілим домогтися справедливості, читайте в матеріалі УНН.

Деталі

Практика ЄСПЛ знає чимало випадків, коли родини померлих пацієнтів роками безрезультатно домагалися справедливості в Україні, а згодом змогли відстояти свої права в Європейському суді. 

Так, у травні 2003 року в Чернівецькій області після лікування інфекційного захворювання помер син Степанії Лукашенко. Жінка переконана, що причиною смерті сина стала неналежна медична допомога, і домагалася притягнення винних до відповідальності.

Розслідування тривало понад десять років. Справу неодноразово закривали й поновлювали, проводили повторні експертизи. Лише у 2011 році одному з лікарів повідомили про підозру за статтею 140 Кримінального кодексу України. Однак у 2013 році суд закрив провадження через сплив строків давності.

Ще до закриття справи Степанія Лукашенко звернулася до ЄСПЛ. У вересні 2025 року Суд визнав порушення її прав, встановивши, що саме недоліки та надмірна тривалість розслідування призвели до звільнення лікаря від кримінальної відповідальності. Україну зобов'язали виплатити Лукашенко 6 тис. євро компенсації моральної шкоди та ще тисячу євро судових витрат.

Схожа трагедія спіткала й родину Куценків. Син Ніни Куценко помер у Фастівській лікарні у 2003 році після жорстокого побиття працівниками міліції. Однак запитання виникли не лише до правоохоронців, а й до лікарів, які мали врятувати чоловікові життя.

Кримінальну справу проти лікаря відкрили лише через чотири роки після смерті пацієнта. Ще сім років знадобилося для її завершення. У 2014 році медика визнали винним у ненаданні необхідної допомоги та засудили до трьох років позбавлення волі. Але за ґрати він так і не потрапив – строки давності спливли, і лікаря звільнили від відбування покарання.

Ніна Куценко звернулася до ЄСПЛ у 2011 році, не дочекавшись завершення національного провадження. У 2017 році Європейський суд встановив порушення статті 2 Конвенції, зокрема через неефективне розслідування обставин надання медичної допомоги. За сукупністю встановлених порушень, включно з відповідальністю держави за смерть її сина та насильством з боку правоохоронців, жінці присудили 72 тис. євро компенсації моральної шкоди.

Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді09.11.26, 10:23 • 16741 перегляд

Нове рішення ЄСПЛ

Проблема не залишилася в минулому. У квітні 2026 року ЄСПЛ ухвалив рішення у справі "Сінько та інші проти України", об'єднавши скарги трьох українців, чиї близькі померли під час лікування.

В одному випадку лікаря спочатку визнали винним, однак після років судових розглядів і повторних експертиз виправдали. В іншому кримінальне провадження закрили, але слідчий суддя скасував це рішення через неповноту розслідування. Третя історія стосувалася смерті 27-річного чоловіка, обставини якої розслідували понад 15 років. За цей час слідчі так і не провели одну з призначених судово-медичних експертиз, справу зрештою закрили.

ЄСПЛ визнав, що Україна не забезпечила ефективного розслідування обставин смерті пацієнтів, та присудив кожному заявнику по 6 тис. євро моральної компенсації.

Чи може рішення ЄСПЛ допомогти відновити закриту справу?

Як раніше розповів УНН доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв, передусім потерпілі можуть домогтися офіційного визнання того, що держава порушила їхні права та отримати грошову компенсацію.

Щодо можливості відновлення кримінального провадження експерт пояснив: "Теоретично так, але не автоматично". Українське законодавство дозволяє переглядати судові рішення після встановлення ЄСПЛ порушень Конвенції, однак усе залежить від обставин конкретної справи.

Водночас Єделєв радить потерпілим не чекати спливу строків давності: документувати кожне перенесення засідання, вимагати дотримання розумних строків розгляду та використовувати доступні механізми захисту. Адже саме зафіксовані порушення можуть згодом стати важливими доказами для звернення до ЄСПЛ.

"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів Odrex05.10.26, 11:11 • 44388 переглядiв

Чи можуть потерпілі у справі про медичну недбалість лікарів Odrex домогтися справедливості в ЄСПЛ?

Ризик закриття кримінального провадження через сплив строків давності є і в резонансній справі про медичну недбалість лікарів одеської приватної клініки Odrex.

Йдеться про смерть одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року під час лікування в клініці. На лаві підсудних – хірург Віталій Русаков та онкологиня Марина Бєлоцерковська. Їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків. Самі лікарі своєї вини не визнають.

Тим часом судовий розгляд справи супроводжується регулярними перенесеннями. Як раніше повідомляв УНН, у вересні та жовтні 2026 року з 29 запланованих засідань повноцінно відбулися лише дев'ять. Решту 20 перенесли, зокрема через клопотання сторони захисту, хворобу одного з обвинувачених та зайнятість адвокатів в інших судових процесах.

За частиною першою статті 140 КК України базовий строк давності становить три роки. Якщо інкриміновані лікарям дії відбулися у жовтні 2024 року, він може завершитися вже у жовтні 2027-го, за відсутності законних підстав для зупинення чи переривання його перебігу.

Тож якщо справа про медичну недбалість лікарів Odrex завершиться без вироку через сплив строків давності, це не обов'язково стане останньою крапкою в боротьбі родини Аднана Ківана за справедливість.

Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності04.11.26, 14:41 • 43179 переглядiв

Євген Царенко

СуспільствоЗдоров'яКриміналСвітПублікації
Закони
Odrex
Чернівецька область
Фастів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна