$45.670.1351.060.01
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 4464 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
11:25 • 16297 перегляди
Ситуацію в енергетиці частково стабілізували, у більшості регіонів і Києві повертаються до графіків - Укренерго
10:57 • 18653 перегляди
Єврокомісія не вказує дати вступу для України з амбітнішою картою для Молдови - Politico
09:59 • 15891 перегляди
Кількість загиблих від авіаудару рф по Комишувасі зросла до 37
07:37 • 23386 перегляди
Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок
4 листопада, 06:33 • 21732 перегляди
Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу
4 листопада, 05:44 • 29645 перегляди
Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето
4 листопада, 05:04 • 35100 перегляди
Трамп заявив, що Україна та росія близькі до укладення мирної угоди
4 листопада, 04:38 • 26257 перегляди
Посол ЄС закликала світ не втрачати уваги до війни в Україні на тлі посилення російських атак
4 листопада, 03:16 • 24622 перегляди
Швеція представила нові безпілотні катери CB90 CX із ракетами та ППО, попередні версії яких уже використовує УкраїнаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб4 листопада, 03:05 • 16962 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 4 листопада, 03:08 • 29956 перегляди
71% американських виборців вважають, що Конгрес недостатньо контролює Трампа – CNN4 листопада, 03:55 • 9282 перегляди
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим4 листопада, 04:05 • 19929 перегляди
Через атаки рф знизили потужність АЕС, перебої зі світлом у Києві та 7 областях - Міненерго10:30 • 15803 перегляди
Публікації
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці12:42 • 1092 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
Ексклюзив
12:41 • 4492 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 54056 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 64287 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 72473 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим4 листопада, 04:05 • 20034 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 4 листопада, 03:08 • 30074 перегляди
Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб4 листопада, 03:05 • 17062 перегляди
Бріджит Фонда вперше за тривалий час з'явилася на публіці після 24 років поза ГоллівудомPhoto4 листопада, 02:05 • 22827 перегляди
Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу4 листопада, 01:31 • 29778 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Fox News
ФАБ-500
Financial Times
Дипломатка

Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності

Київ • УНН

 • 4478 перегляди

Адвокат Віталій Федірко пояснив, за яких умов закон дозволяє зупинити строки давності та як потерпілим протидіяти затягуванню кримінальних справ.

Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності

Потерпіла сторона може вимагати пришвидшення судового розгляду та заперечувати проти безпідставних відкладень засідань. Як ці механізми можуть допомогти запобігти спливу строків давності, зокрема у справі про медичну недбалість лікарів Odrex, розбирався УНН.

Коли судові засідання систематично переносять, а строки давності притягнення до кримінальної відповідальності невпинно спливають, потерпілі не зобов'язані залишатися пасивними спостерігачами процесу. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає низку інструментів, які дозволяють їм домагатися швидшого розгляду справи та реагувати на можливі зловживання процесуальними правами.

Як пояснив у коментарі УНН адвокат Віталій Федірко, одним із ключових механізмів є клопотання в порядку ч. 6 ст. 28 КПК про здійснення кримінального провадження у більш короткі строки, ніж передбачено КПК, з обґрунтуванням наближення строків давності та ризику закриття. Потерпіла сторона може вимагати пріоритетного призначення засідань, скорочення інтервалів між ними та заперечувати проти відкладення слухань без поважних причин.

Ще один механізм – звернення до голови суду щодо організації розгляду справи, зокрема контролю за дотриманням розумних строків та розподілом навантаження. 

Потерпілим також треба фіксувати причини, через які засідання не відбуваються. Якщо учасники процесу систематично не з'являються до суду, потерпіла сторона може подавати докази, які спростовують поважність неявки.

Окремо адвокат звернув увагу на можливість притягнення захисників до дисциплінарної відповідальності у разі зловживання процесуальними правами.

Потерпіла сторона має активно заперечувати проти відкладення, подавати клопотання про застосування приводу, грошового стягнення, визнання неявки неповажною та (за наявності підстав) про встановлення ухилення, фіксувати всі факти в протоколах і подавати відповідні заяви, у разі зловживань захисника та наявності зафіксованих фактів - ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката (через звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури)

- пояснив Федірко.

Та чи можуть систематичні перенесення судових засідань стати підставою для зупинення строків давності? Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кримінального кодексу України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. Водночас сама по собі неявка обвинуваченого, навіть неодноразова, не є доказом ухилення. Для застосування цього механізму необхідно встановити умисний характер таких дій.

Важливе значення може мати й хронологія відкладень, особливо якщо клопотання про перенесення систематично надходять в останній момент на тлі наближення строків давності.

Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?07.10.26, 16:42 • 55955 переглядiв

Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: за два місяці перенесли 20 із 29 засідань

Питання про те, як потерпілим захистити своє право на своєчасний судовий розгляд, особливо гостро постає у резонансній справі про медичну недбалість лікарів Odrex.

Київський районний суд Одеси розглядає кримінальне провадження щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Справа стосується обставин лікування одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року в клініці Odrex.

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити пацієнту необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті бізнесмена. Обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Однак судовий розгляд справи вже кілька місяців супроводжується регулярними перенесеннями засідань.

Як раніше повідомляв УНН, у вересні із 13 запланованих судових засідань повноцінно відбулися лише шість, тоді як сім були перенесені. У жовтні ситуація погіршилася: Київський районний суд Одеси зміг провести лише три із 16 призначених слухань. Таким чином, за два місяці із 29 запланованих засідань відбулися лише дев'ять, а 20 – перенесли. 

Головуючий у справі суддя Віктор Чаплицький уже неодноразово звертав увагу на поведінку адвокатів обвинувачених лікарів. Як повідомляв УНН, у вересні він визнав неповажними причини неявки захисників Віталія Русакова на судові засідання та направив відповідну ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

А 29 жовтня суддя попередив адвокатів, що реагуватиме на подальші клопотання про відкладення слухань. Утім, уже наступного дня, 30 жовтня, захисники Русакова подали чергове клопотання про перенесення засідання – приблизно за десять хвилин до його початку. Чи матиме ця ситуація процесуальні або дисциплінарні наслідки для адвокатів, наразі невідомо.

Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людини28.10.26, 08:45 • 52064 перегляди

Євген Царенко

Здоров'яКриміналПублікації
Закони
Odrex
Цивільний кодекс України
Україна
Одеса