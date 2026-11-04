Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності

Потерпіла сторона може вимагати пришвидшення судового розгляду та заперечувати проти безпідставних відкладень засідань. Як ці механізми можуть допомогти запобігти спливу строків давності, зокрема у справі про медичну недбалість лікарів Odrex, розбирався УНН.

Коли судові засідання систематично переносять, а строки давності притягнення до кримінальної відповідальності невпинно спливають, потерпілі не зобов'язані залишатися пасивними спостерігачами процесу. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає низку інструментів, які дозволяють їм домагатися швидшого розгляду справи та реагувати на можливі зловживання процесуальними правами.

Як пояснив у коментарі УНН адвокат Віталій Федірко, одним із ключових механізмів є клопотання в порядку ч. 6 ст. 28 КПК про здійснення кримінального провадження у більш короткі строки, ніж передбачено КПК, з обґрунтуванням наближення строків давності та ризику закриття. Потерпіла сторона може вимагати пріоритетного призначення засідань, скорочення інтервалів між ними та заперечувати проти відкладення слухань без поважних причин.

Ще один механізм – звернення до голови суду щодо організації розгляду справи, зокрема контролю за дотриманням розумних строків та розподілом навантаження.

Потерпілим також треба фіксувати причини, через які засідання не відбуваються. Якщо учасники процесу систематично не з'являються до суду, потерпіла сторона може подавати докази, які спростовують поважність неявки.

Окремо адвокат звернув увагу на можливість притягнення захисників до дисциплінарної відповідальності у разі зловживання процесуальними правами.

Потерпіла сторона має активно заперечувати проти відкладення, подавати клопотання про застосування приводу, грошового стягнення, визнання неявки неповажною та (за наявності підстав) про встановлення ухилення, фіксувати всі факти в протоколах і подавати відповідні заяви, у разі зловживань захисника та наявності зафіксованих фактів - ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката (через звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури) - пояснив Федірко.

Та чи можуть систематичні перенесення судових засідань стати підставою для зупинення строків давності? Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кримінального кодексу України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. Водночас сама по собі неявка обвинуваченого, навіть неодноразова, не є доказом ухилення. Для застосування цього механізму необхідно встановити умисний характер таких дій.

Важливе значення може мати й хронологія відкладень, особливо якщо клопотання про перенесення систематично надходять в останній момент на тлі наближення строків давності.

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Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: за два місяці перенесли 20 із 29 засідань

Питання про те, як потерпілим захистити своє право на своєчасний судовий розгляд, особливо гостро постає у резонансній справі про медичну недбалість лікарів Odrex.

Київський районний суд Одеси розглядає кримінальне провадження щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Справа стосується обставин лікування одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року в клініці Odrex.

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити пацієнту необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті бізнесмена. Обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Однак судовий розгляд справи вже кілька місяців супроводжується регулярними перенесеннями засідань.

Як раніше повідомляв УНН, у вересні із 13 запланованих судових засідань повноцінно відбулися лише шість, тоді як сім були перенесені. У жовтні ситуація погіршилася: Київський районний суд Одеси зміг провести лише три із 16 призначених слухань. Таким чином, за два місяці із 29 запланованих засідань відбулися лише дев'ять, а 20 – перенесли.

Головуючий у справі суддя Віктор Чаплицький уже неодноразово звертав увагу на поведінку адвокатів обвинувачених лікарів. Як повідомляв УНН, у вересні він визнав неповажними причини неявки захисників Віталія Русакова на судові засідання та направив відповідну ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

А 29 жовтня суддя попередив адвокатів, що реагуватиме на подальші клопотання про відкладення слухань. Утім, уже наступного дня, 30 жовтня, захисники Русакова подали чергове клопотання про перенесення засідання – приблизно за десять хвилин до його початку. Чи матиме ця ситуація процесуальні або дисциплінарні наслідки для адвокатів, наразі невідомо.

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