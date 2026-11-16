В окупованому Криму фіксують удар по Кримському мосту і обмеження руху

У тимчасово окупованому Криму призначений рф глава сергій аксьонов 16 листопада заявив про ураження Кримського мосту, і що рух авто обмежено, пише УНН.

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аксьонов заявив про "удар по Кримському мосту". "У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби", - написав він у телеграм-каналі.

За даними моніторингового телеграм-каналу "Крымский ветер", вранці 16 листопада, був удар по одній з арок судноплавного прольоту мосту.

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