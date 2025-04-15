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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26160 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156237 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136060 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139032 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134718 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134699 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196389 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77583 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164661 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116956 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Кримський міст

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Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

росіяни заздалегідь укріпили міст. Україна обрала його ціллю з 100 запропонованих США, завдавши удару ATACMS в серпні 2024, хоч міст не було зруйновано.

Війна • 31 березня, 01:13 • 217874 перегляди

Уразила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1,7 тис. танків: СБУ про результати у 33-тю річницю з дня створення

СБУ знищила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1700 танків на фронті. Також вражено тисячі одиниць військової техніки, що завдало значних втрат ворогу.

Суспільство • 25 березня, 07:29 • 34660 перегляди

Керченський міст залишається однією з цілей - речник ВМС

Речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук підтвердив, що Керченський міст є однією з цілей в регіоні. Росіяни посилюють захист об'єкту та готуються до можливих атак після втрати половини захисних споруд через шторми.

Війна • 3 лютого, 09:24 • 40780 перегляди

росія відновлює захист Керченського мосту після руйнівних штормів: що відомо

Окупанти встановили 17 барж із боновими загородженнями в північній частині Керченського мосту. Відновлення захисних споруд розпочалось після того, як шторми зруйнували більшість із 36 попередніх барж.

Війна • 27 січня, 17:30 • 38809 перегляди

В окупованому Криму перекрили Керченський міст через тривогу, а у Брянську працює ППО

В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу та перекрито рух Керченським мостом. У Брянській області рф працює ППО та заявляють про знищення безпілотника.

Війна • 13 січня, 18:29 • 31935 перегляди

Масштабна атака дронів на рф: чути вибухи, у Новоросійську почалася пожежа

У ніч на 11 січня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та вибухи у Воронезькій, Курській, Саратовській, Липецькій областях та Новоросійську.

Війна • 10 січня, 23:50 • 30104 перегляди

У Криму повідомили про дрони: росія підняла авіацію, закрила Керченський міст

В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.

Війна • 10 січня, 23:25 • 28535 перегляди

рф намагається поновити споруди біля Керченського мосту, які були пошкоджені через шторми - ВМС

росія намагається відновити захисні споруди біля Керченського мосту, які постраждали від штормів. Окупанти посилили об'єкт ешелонованими системами ППО та збільшили кількість бензовозів для постачання пального.

Війна • 6 січня, 08:58 • 37940 перегляди

рф уже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту

Супутникові знімки показали скорочення кількості захисних барж біля Керченського мосту з 34 до 18 одиниць через осінньо-зимові шторми. росія не робить спроб відновити втрачені загородження.

Суспільство • 4 січня, 10:52 • 38805 перегляди

Захисні споруди Керченського мосту могли вийти з ладу - ВМС

Речник ВМС повідомив про вихід з ладу частини російських загороджень Керченського мосту через шторми. Сезон штормів триватиме ще 2-3 місяці.

Війна • 29 грудня, 12:18 • 67634 перегляди

Морські дрони СБУ вступили в бій з російською авіацією у Керченській бухті: відео

Група морських дронів "Sea Baby" атакувала російські вертольоти та літаки в Керченській бухті. В результаті бою є вбиті та поранені серед росіян, а ворожі вертольоти зазнали значних пошкоджень.

Війна • 9 грудня, 07:44 • 17810 перегляди

У центрі Керчі зник інтернет після повідомлень про вибухи

У центрі Керчі зник мобільний інтернет після серії вибухів біля суднобудівного заводу "Затока". Окупанти перекрили Кримський міст.

Суспільство • 6 грудня, 10:03 • 15999 перегляди

Окупанти перекрили Кримський міст, у Керчі пролунали вибухи

Окупанти перекрили рух Кримським мостом, у Керчі чути вибухи в районі суднобудівного заводу "Затока". У Керченській протоці повідомляють про можливу появу українських морських дронів.

Новини Світу • 6 грудня, 05:50 • 18741 перегляди

керченський міст охороняє велика кількість систем ППО, але з моря жодного захисту немає - Плетенчук

росія повністю втратила можливість захищати керченський міст з моря, де раніше було 10 кораблів. Окупанти компенсують це великою кількістю систем ППО, створюючи щільний повітряний захист.

Війна • 15 листопада, 11:00 • 26722 перегляди

В окупованому Криму морська течія винесла на берег елементи загороджень, раніше встановлених біля Керченського мосту

Біля набережної Керчі виявлено залишки бонових загороджень, встановлених для захисту мосту від українських безпілотників. Серед уламків знайдено порожнисті баки та конструкції з арматури.

Суспільство • 5 листопада, 18:33 • 30500 перегляди

Керченський міст у диму, над окупованим Кримом рф "збиває ракети"

В окупованому Криму оголошено ракетну небезпеку, повідомляється про роботу ППО. Керченський міст прикритий димовою завісою, чути вибухи біля Джанкоя, над Румунією помічено розвідувальний літак НАТО.

Війна • 17 жовтня, 13:34 • 12904 перегляди

Азовське море перебуває під вогневим контролем ВМС - Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Азовське море перебуває під вогневим контролем українських військово-морських сил. У Чорному морі залишаються два російські підводні човни, основна функція яких - охорона Новоросійська.

Війна • 14 жовтня, 09:04 • 15233 перегляди

Загородження, якими рф намагається прикрити Керченський міст, прибило до берегів Керчі

Фрагменти бонових загороджень, встановлених Росією для захисту Керченського мосту, плавають біля берегів Керчі. Росія посилює оборону мосту, збільшуючи кількість барж та встановлюючи додаткові загородження.

Війна • 13 жовтня, 14:30 • 34527 перегляди

В окупованій Балаклаві близькі до путіна мільярдери отримали 10 ділянок землі - ЗМІ

Мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги заволоділи 10 ділянками землі в Криму, які раніше належали українським бізнесменам. Земля потрібна для будівництва яхтової марини в Балаклавській бухті за дорученням путіна.

Війна • 4 жовтня, 18:46 • 27146 перегляди

Україна закликає Гаазький трибунал зобов'язати рф демонтувати Керченський міст

Україна просить Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати росію демонтувати Керченський міст для відновлення судноплавства. Золотарьова закликає припинити порушення міжнародного морського права росією.

Війна • 3 жовтня, 18:10 • 30742 перегляди

рф знову активізувала спроби захистити Керченський міст

Супутникові знімки показують, що рф встановлює нові загородження та системи ППО біля Керченського мосту, намагаючись захистити міст від атак українських морських та повітряних безпілотників.

Війна • 2 жовтня, 09:40 • 13201 перегляди

росія навряд чи зможе в цьому сезоні побудувати захисну споруду для Керченського мосту - ВМС

росія почала будівництво "загадкової споруди" для захисту Керченського мосту. Через початок штормового періоду завершення будівництва цього сезону малоймовірне, заявив речник ВМС ЗСУ.

Війна • 26 вересня, 10:45 • 15129 перегляди

росіяни будують нові укріплення на в'їздах до окупованої Євпаторії - "АТЕШ"

Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.

Війна • 25 вересня, 12:40 • 14263 перегляди

У Гаазі розпочалися слухання по суті за позовом України проти рф щодо порушення морського права

У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення морського права. Україна вимагає відновити свої права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

Війна • 23 вересня, 13:55 • 16628 перегляди

Окупанти будують вежі для систем ППО вздовж Кримського мосту - ЦЖР

На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.

Війна • 22 вересня, 16:19 • 34541 перегляди

Серія вибухів пролунала в окупованій Керчі

В окупованій Керчі зафіксовано щонайменше 4 вибухи. Окупаційна влада поки не коментує ситуацію.

Війна • 16 серпня, 18:50 • 41647 перегляди

рф заявляє про "перехоплення" 5 дронів над акваторією Чорного моря, в пабліках пишуть про можливе ураження "Панциря"

міноборони рф повідомило про перехоплення 5 дронів над Чорним морем. У Керчі, за даними місцевих джерел, міг бути вражений ЗПРК "Панцир-С1", рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.

Війна • 16 серпня, 06:04 • 18264 перегляди

З військового погляду відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас – Буданов

Глава ГУР МО вважає, що повернути Крим буде простіше через Кримський міст і Перекопський перешийок. Буданов спростовує міф про неприступність півострова, нагадуючи про його завоювання в минулому.

Війна • 7 серпня, 09:48 • 114787 перегляди

росіяни продовжують будувати оборонні споруди навколо Керченського мосту

Біля Керченського мосту тривають роботи з будівництва оборонних споруд та додаткового мосту. Активне будівництво продовжується від арочних прольотів до Кубані, встановлюються палі.

Війна • 6 серпня, 13:14 • 66872 перегляди

"Робота йде": Буданов допустив знищення Кримського мосту

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що є шанси на руйнування Кримського мосту в найближчі місяці.

Війна • 2 серпня, 19:52 • 68630 перегляди