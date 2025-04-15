Кримський міст

росіяни заздалегідь укріпили міст. Україна обрала його ціллю з 100 запропонованих США, завдавши удару ATACMS в серпні 2024, хоч міст не було зруйновано.
СБУ знищила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1700 танків на фронті. Також вражено тисячі одиниць військової техніки, що завдало значних втрат ворогу.
Речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук підтвердив, що Керченський міст є однією з цілей в регіоні. Росіяни посилюють захист об'єкту та готуються до можливих атак після втрати половини захисних споруд через шторми.
Окупанти встановили 17 барж із боновими загородженнями в північній частині Керченського мосту. Відновлення захисних споруд розпочалось після того, як шторми зруйнували більшість із 36 попередніх барж.
В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу та перекрито рух Керченським мостом. У Брянській області рф працює ППО та заявляють про знищення безпілотника.
У ніч на 11 січня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та вибухи у Воронезькій, Курській, Саратовській, Липецькій областях та Новоросійську.
В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.
росія намагається відновити захисні споруди біля Керченського мосту, які постраждали від штормів. Окупанти посилили об'єкт ешелонованими системами ППО та збільшили кількість бензовозів для постачання пального.
Супутникові знімки показали скорочення кількості захисних барж біля Керченського мосту з 34 до 18 одиниць через осінньо-зимові шторми. росія не робить спроб відновити втрачені загородження.
Речник ВМС повідомив про вихід з ладу частини російських загороджень Керченського мосту через шторми. Сезон штормів триватиме ще 2-3 місяці.
Група морських дронів "Sea Baby" атакувала російські вертольоти та літаки в Керченській бухті. В результаті бою є вбиті та поранені серед росіян, а ворожі вертольоти зазнали значних пошкоджень.
У центрі Керчі зник мобільний інтернет після серії вибухів біля суднобудівного заводу "Затока". Окупанти перекрили Кримський міст.
Окупанти перекрили рух Кримським мостом, у Керчі чути вибухи в районі суднобудівного заводу "Затока". У Керченській протоці повідомляють про можливу появу українських морських дронів.
росія повністю втратила можливість захищати керченський міст з моря, де раніше було 10 кораблів. Окупанти компенсують це великою кількістю систем ППО, створюючи щільний повітряний захист.
Біля набережної Керчі виявлено залишки бонових загороджень, встановлених для захисту мосту від українських безпілотників. Серед уламків знайдено порожнисті баки та конструкції з арматури.
В окупованому Криму оголошено ракетну небезпеку, повідомляється про роботу ППО. Керченський міст прикритий димовою завісою, чути вибухи біля Джанкоя, над Румунією помічено розвідувальний літак НАТО.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Азовське море перебуває під вогневим контролем українських військово-морських сил. У Чорному морі залишаються два російські підводні човни, основна функція яких - охорона Новоросійська.
Фрагменти бонових загороджень, встановлених Росією для захисту Керченського мосту, плавають біля берегів Керчі. Росія посилює оборону мосту, збільшуючи кількість барж та встановлюючи додаткові загородження.
Мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги заволоділи 10 ділянками землі в Криму, які раніше належали українським бізнесменам. Земля потрібна для будівництва яхтової марини в Балаклавській бухті за дорученням путіна.
Україна просить Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати росію демонтувати Керченський міст для відновлення судноплавства. Золотарьова закликає припинити порушення міжнародного морського права росією.
Супутникові знімки показують, що рф встановлює нові загородження та системи ППО біля Керченського мосту, намагаючись захистити міст від атак українських морських та повітряних безпілотників.
росія почала будівництво "загадкової споруди" для захисту Керченського мосту. Через початок штормового періоду завершення будівництва цього сезону малоймовірне, заявив речник ВМС ЗСУ.
Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.
У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення морського права. Україна вимагає відновити свої права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.
На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.
В окупованій Керчі зафіксовано щонайменше 4 вибухи. Окупаційна влада поки не коментує ситуацію.
міноборони рф повідомило про перехоплення 5 дронів над Чорним морем. У Керчі, за даними місцевих джерел, міг бути вражений ЗПРК "Панцир-С1", рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.
Глава ГУР МО вважає, що повернути Крим буде простіше через Кримський міст і Перекопський перешийок. Буданов спростовує міф про неприступність півострова, нагадуючи про його завоювання в минулому.
Біля Керченського мосту тривають роботи з будівництва оборонних споруд та додаткового мосту. Активне будівництво продовжується від арочних прольотів до Кубані, встановлюються палі.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що є шанси на руйнування Кримського мосту в найближчі місяці.