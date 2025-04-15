Кримський міст

У Гаазі розпочалися слухання по суті за позовом України проти рф щодо порушення морського права

У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення морського права. Україна вимагає відновити свої права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.