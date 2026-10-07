Чому порівняння ударів по мостах у Києві та Кримському мосту є хибним: роз'яснення ЦПД

У міжнародному та українському сегментах інформаційного простору фіксуються маніпулятивні дописи, в яких російські удари по мостах у Києві протиставляють українським ударам по Кримському мосту та інших об’єктах російської інфраструктури. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що просувається теза про "подвійні стандарти": в Україні й на Заході нібито схвалювали атаки на "російську цивільну інфраструктуру", а засудження російських ударів подається як лицемірство.

Подібні зіставлення є класичною маніпуляцією, побудованою на викривленні норм міжнародного гуманітарного права й ігноруванні воєнно-оперативного контексту - йдеться у статті.

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Вказується, що Кримський міст є не просто спорудою, а незаконно збудованим об’єктом на окупованій території України, який рф використовує як ключову транспортну артерію для перекидання озброєння, боєприпасів та окупаційного контингенту на фронт. Так, згідно зі статтею 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій, об’єкт вважається військовою ціллю, якщо він робить ефективний внесок у військові дії, а його нейтралізація дає явну військову перевагу. При цьому знешкодження військово-логістичних шляхів ворога в рамках самооборони (ст. 51 Статуту ООН) є абсолютно легітимною воєнною тактикою.

Натомість мости у Києві є цивільною інфраструктурою тилового міста за сотні кілометрів від лінії зіткнення. Вони забезпечують життєдіяльність багатомільйонного населення, рух екстрених служб та цивільного транспорту. Удари по столичних мостах не мають безпосереднього впливу на ситуацію на полі бою, а спрямовані на залякування цивільного населення міста та створення гуманітарного колапсу. Це прямо порушує принцип пропорційності, передбачений міжнародним правом у питанні законів ведення війни - зазначають у ЦПД.

Там підкреслюють, що сама російська армія систематично знищує мостові переходи у зоні бойових дій (Сєвєродонецьк, Куп’янськ, Донеччина) для перешкоджання діям Сил оборони України, визнаючи їх військовими цілями.

"Спроби кремля вдавати з себе "жертву" через Керченський міст - це маніпуляція для виправдання власних воєнних злочинів. ... Важливо розрізняти законні дії з нейтралізації логістики окупантів і цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури України", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У липні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Кримський міст не чіпають, щоб колаборанти та росіяни могли виїхати з півострова.

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