Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у Криму

$44.560.1751.790.15
ukenru
08:53 • 12841 перегляди
Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій
06:56 • 18884 перегляди
Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися
7 вересня, 01:21 • 32501 перегляди
"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій
6 вересня, 23:12 • 35142 перегляди
Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центрPhotoVideo
6 вересня, 22:05 • 20220 перегляди
Віткофф і Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру"Photo
6 вересня, 20:22 • 29940 перегляди
Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами
6 вересня, 14:36 • 42143 перегляди
У росії повністю зупинив роботу рязанський НПЗ після удару дронів FP-1Video
6 вересня, 10:32 • 43662 перегляди
Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів
Ексклюзив
6 вересня, 09:55 • 32788 перегляди
Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року
Ексклюзив
6 вересня, 08:57 • 29384 перегляди
Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4м/с
58%
753мм
Популярнi новини
Що святкують 7 вересня в Україні та світі7 вересня, 03:00 • 12365 перегляди
ЄС збільшить інвестиції в Гренландію на тлі територіальних претензій Трампа7 вересня, 03:33 • 10834 перегляди
Лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АдН у Німеччині - ТускPhoto7 вересня, 04:15 • 14503 перегляди
Кім Чен Ин ввів в експлуатацію другий ядерний есмінець 7 вересня, 05:16 • 5632 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу11:15 • 8102 перегляди
Публікації
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-912:38 • 580 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу11:15 • 8470 перегляди
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 53271 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 102906 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 102953 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Стів Віткофф
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Луганська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 46366 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 44652 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 54242 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 72183 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 67558 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
DJI Mavic
Золото
ФАБ-250

Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у Криму

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Українські військові уразили міст через Північно-Кримський канал, склад боєприпасів і пункти управління противника. Збитки уточнюють.

Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у Криму

6 вересня та в ніч на 7 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника, зокрема залізничний міст через Північно-Кримський канал, склад боєприпасів та пункти управління. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Так, у районі Владиславівки, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Міст використовується противником для забезпечення військової логістики

- йдеться у повідомеленні.

Також у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.

У Перекопі (ТОТ АР Крим), уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини07.09.26, 12:05 • 2606 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Війна в Україні
Луганська область
Запорізька область
Збройні сили України
Крим