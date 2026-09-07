Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у Криму
Київ • УНН
Українські військові уразили міст через Північно-Кримський канал, склад боєприпасів і пункти управління противника. Збитки уточнюють.
6 вересня та в ніч на 7 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника, зокрема залізничний міст через Північно-Кримський канал, склад боєприпасів та пункти управління. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Так, у районі Владиславівки, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Міст використовується противником для забезпечення військової логістики
Також у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.
У Перекопі (ТОТ АР Крим), уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".
У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
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