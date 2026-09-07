ЄС збільшить інвестиції в Гренландію на тлі територіальних претензій Трампа

Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центр

Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами

У росії повністю зупинив роботу рязанський НПЗ після удару дронів FP-1

Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів

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