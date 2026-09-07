ЄС збільшить інвестиції в Гренландію на тлі територіальних претензій Трампа
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн представить план інвестицій ЄС у Гренландію та тісніших політичних зв’язків. Йдеться про мінерали, супутники й енергетику.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок представить план збільшення інвестицій ЄС у Гренландію та тісніші політичні зв'язки з данською арктичною територією. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що фон дер Ляєн прибула до Гренландії в неділю з дводенним візитом, який має на меті висловлення підтримки урядам Гренландії та Данії, які рішуче відхилили кампанію Трампа щодо анексії найбільшого острова у світі.
Очікується, що ... фон дер Ляєн представить плани інвестування в такі сектори, як критично важливі корисні копалини, супутниковий зв'язок та відновлювані джерела енергії
Вказується, що прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що його країна хоче зміцнити свою "тісну дружбу та хороше партнерство" з ЄС.
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Контекст
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула чергові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, наголосивши, що острів не продається.
Також УНН повідомляв, що у Гренландії відкрили консульство США на тлі протестів проти американського впливу. Місцеві міністри відмовилися відвідувати офіційну церемонію.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.
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