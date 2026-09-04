Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловіком

Блогерка та флористка Анастасія Скальницька повідомила про розрив стосунків з чоловіком, бізнесменом Богданом Скальницьким. Про це блогерка написала в Instagram, передає УНН.

"Ми розлучилися. Я дуже вдячна тобі за все, і точно ні про що не шкодую. Окрім найпрекраснішого сина ми отримали безцінний досвід, багато щастя, труднощів, кохання і поваги. Точно знаю, ми один одного зустріли не випадково, і ці відносини нас трансформували. Ти залишаєшся не тільки батьком для Міші, але й дуже близькою мені людиною", - написала Скальницька.

Вона додала, що дякує Богдану за те, що вони поводяться, як дорослі люди, які поважають один одного, у яких немає образ, а тільки розуміння.

"Можливо, в якийсь момент все можна було змінити, але зараз це кінець", - додала блогерка.

Анастасія та Богдан Скальницький одружилися у вересні 2023 року. У червні 2024 року в подружжя народився син Михайло.

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