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Вперше за кілька місяців Brent знову подолала психологічну позначку в $100 за барель

Київ • УНН

 • 3744 перегляди

Brent подорожчала до $101,21 після атак Ірану та США. Ринок побоюється тривалих перебоїв із постачанням нафти через Ормузьку протоку.

Вперше за кілька місяців Brent знову подолала психологічну позначку в $100 за барель

Ціни на нафту Brent перевищили $100 за барель і закрилися на найвищому рівні з кінця травня на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Нафта подорожчала після нових атак Ірану та США, які посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на $3,29, або 3,4%, до $101,21 за барель. Під час торгів ціна досягала $101,58. Американська нафта WTI подорожчала на $3,02, або 3,25%, до $96,05 за барель.

За даними Reuters, ринок відреагував на нову хвилю ескалації між Іраном і США. Іран заявив про атаку на 10 суден поблизу Ормузької протоки, тоді як США повідомили про знищення п'яти іранських нафтових танкерів.

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Аналітики зазначають, що ринок дедалі більше закладає у ціни ризик тривалих перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу.

Рух до рівня $100 за Brent і назад вище нього відображає те, що ринок дедалі більше змушений змінювати свою думку про те, як довго криза на Близькому Сході продовжуватиме обмежувати пропозицію з регіону

– сказав керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Ризики для світового ринку зростають

Особливу стурбованість викликає ситуація навколо Ормузької протоки, через яку до початку конфлікту проходило близько 20% світових поставок нафти та газу.

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Експерти вважають, що взаємні удари між США та Іраном значно знижують шанси на швидке врегулювання конфлікту та посилюють ризики для глобального енергетичного ринку.

З початку війни між Іраном та США наприкінці лютого ціна Brent уже піднімалася до $126,41 за барель, однак згодом опустилася нижче $100. Тепер через нову ескалацію нафта знову повернулася до тризначних значень.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран