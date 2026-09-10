Вперше за кілька місяців Brent знову подолала психологічну позначку в $100 за барель

Ціни на нафту Brent перевищили $100 за барель і закрилися на найвищому рівні з кінця травня на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Нафта подорожчала після нових атак Ірану та США, які посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту Brent зросли на $3,29, або 3,4%, до $101,21 за барель. Під час торгів ціна досягала $101,58. Американська нафта WTI подорожчала на $3,02, або 3,25%, до $96,05 за барель.

За даними Reuters, ринок відреагував на нову хвилю ескалації між Іраном і США. Іран заявив про атаку на 10 суден поблизу Ормузької протоки, тоді як США повідомили про знищення п'яти іранських нафтових танкерів.

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Аналітики зазначають, що ринок дедалі більше закладає у ціни ризик тривалих перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу.

Рух до рівня $100 за Brent і назад вище нього відображає те, що ринок дедалі більше змушений змінювати свою думку про те, як довго криза на Близькому Сході продовжуватиме обмежувати пропозицію з регіону – сказав керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Ризики для світового ринку зростають

Особливу стурбованість викликає ситуація навколо Ормузької протоки, через яку до початку конфлікту проходило близько 20% світових поставок нафти та газу.

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Експерти вважають, що взаємні удари між США та Іраном значно знижують шанси на швидке врегулювання конфлікту та посилюють ризики для глобального енергетичного ринку.

З початку війни між Іраном та США наприкінці лютого ціна Brent уже піднімалася до $126,41 за барель, однак згодом опустилася нижче $100. Тепер через нову ескалацію нафта знову повернулася до тризначних значень.

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