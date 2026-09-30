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Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

Глава МЗС Німеччини заявив про можливі переговори щодо України та майбутніх відносин Європи з рф. Він закликав не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення перемовин.

Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з росією". Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

За словами Вадефуля, у Європи "немає жодних претензій до самої росії чи до російського народу".

Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну. Наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із росією, а проти росії

- сказав глава німецького МЗС.

Водночас він підкреслив, що європейцям уже зараз слід визначити майбутній формат своїх відносин із рф, а для цього потрібно сісти за стіл переговорів. І, за словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися". При цьому необхідно "не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів" щодо припинення війни рф проти України.

"Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території", - наголосив Вадефуль.

Нагадаємо

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Глава МЗС Німеччини назвав войовничий імперіалізм путіна найбільшою загрозою Європі29.09.26, 16:52 • 3766 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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