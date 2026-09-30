Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
Київ • УНН
Глава МЗС Німеччини заявив про можливі переговори щодо України та майбутніх відносин Європи з рф. Він закликав не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення перемовин.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з росією". Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє УНН із посиланням на DW.
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За словами Вадефуля, у Європи "немає жодних претензій до самої росії чи до російського народу".
Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну. Наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із росією, а проти росії
Водночас він підкреслив, що європейцям уже зараз слід визначити майбутній формат своїх відносин із рф, а для цього потрібно сісти за стіл переговорів. І, за словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися". При цьому необхідно "не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів" щодо припинення війни рф проти України.
"Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території", - наголосив Вадефуль.
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