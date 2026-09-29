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Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеєм

Київ • УНН

 • 4102 перегляди

Президент назвав Шевченка національною легендою та подякував за радість і гордість для українців. 29 вересня футболісту виповнилося 50 років.

Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеєм

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка з 50-річчям, передає УНН

"Коли людині виповнюється 50 і він національна легенда України, доречно звернутись до нього "Андрію Миколайовичу". Але коли це наш крутий гравець і тренер, який стільки разів приносив українцям радість та гордість, і коли він реально рідний для всієї країни, хочеться сказати просто: Шево! З днем народження!", - написав Зеленський. 

Президент подякував Шевченку "за все", особливо за такі потрібні у ці важкі дні емоції – для всіх наших людей і всіх наших воїнів, а також для всіх українців, яким наша збірна цими днями дала такий заряд позитиву. 

"З ювілеєм, легендо. Перемог тобі, нашій збірній, нашій країні, миру всім нам. Слава Україні", - додав Зеленський. 

Доповнення

Сьогодні, 29 вересня, своє 50-річчя відзначає президент Української асоціації футболу, колишній гравець "Динамо", "Мілана" та "Челсі", екснападник національної збірної України, володар Золотого м'яча, екскерівник головної збірної Андрій Шевченко. 

У 2022 році Шевченко отримав від Президента відзнаку "Національна легенда України". 

"Легенда київського "Динамо" і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча". Його ім’я включено до списку ста найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко", - казав Зеленський у 2022 році. 

УНН повідомляв, що Шевченка привітали колишні клуби. Сам Шевченко у Instagram подякував всім за привітання. 

"Сьогодні, в мій день народження, я хочу подякувати моїм батькам - за головні життєві правила, та за вашу безумовну любов. Моїй родині - за підтримку, що ви поруч, навіть коли я далеко від дому. Ви - моя опора. Дякую моїм тренерам - вимогливість, настанови і віру в мене. Кожен із вас залишив слід у моєму житті. Дякую партнерам - без вас я би не досяг того, чого досяг. І дякую моїм опонентам - ви змушували мене ставати сильнішим. Дякую друзям - за вірність і щирість, які не залежали ні від перемог, ні від поразок. І дякую усім уболівальникам - за вашу пристрасть, енергію та підтримку у гарні часи і погані. Дякую, Україно. Моя Батьківщина. Ти - моя сила та моя гордість. Слава Україні", - сказав Шевченко. 

У коментарях "Шеву" привітали колишні партнери та суперники. Зокрема, партнери по "Челсі" Мікаель Баллак, Джон Террі, Пауло Феррейра, партнер по "Мілану" Алессандро Костакурта, а також закляті суперники - Нікола Вентола та Крістіан В’єрі з "Інтера". 

Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФ29.09.26, 12:13 • 30950 переглядiв

Нагадаємо 

Трансфер Андрія Шевченка до"Мілана" відбувся завдяки VHS-касеті з редакції Mediaset. Скаути італійського клубу не були присутні на знаменитому матчі проти "Барселони", де український нападник оформив хет-трик, тому спортивному директору довелося замовляти відеозапис гри у журналістів, після чого італійський клуб оформив трансфер. 

Павло Башинський

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