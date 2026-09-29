Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"
Київ • УНН
Україна затвердила далекобійні операції на жовтень і очікує авіаційні пакети для F-16 до кінця року. Визначено прототипи проти реактивних "шахедів".
Президент України Володимир Зеленський заявив про затвердження далекобійних операцій на жовтень, посилення F-16 до кінця року та перші прототипи для протидії реактивним "шахедам", передає УНН.
Деталі
Зеленський заявив про детальну розмову з Міністерством оборони України, військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї.
Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Третє: система протидії реактивним "шахедам". Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї
Зеленський додав, що триває робота і щодо "додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів".
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський29.09.26, 17:15 • 10187 переглядiв