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Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"

Київ • УНН

 • 5932 перегляди

Україна затвердила далекобійні операції на жовтень і очікує авіаційні пакети для F-16 до кінця року. Визначено прототипи проти реактивних "шахедів".

Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про затвердження далекобійних операцій на жовтень, посилення F-16 до кінця року та перші прототипи для протидії реактивним "шахедам", передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив про детальну розмову з Міністерством оборони України, військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї. 

Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Третє: система протидії реактивним "шахедам". Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї 

- повідомив Президент. 
Президент України провів розмову із міністром оборони та військовими

Зеленський додав, що триває робота і щодо "додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів".

Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський29.09.26, 17:15 • 10187 переглядiв

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