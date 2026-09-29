Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда Шварценеггера

Колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер показала рідкісні сімейні фото їхнього молодшого сина Крістофера, якому виповнилося 29 років. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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70-річна журналістка опублікувала серію світлин Крістофера з різних років – від його дитинства до нових фотографій. Публікацію вона присвятила дню народження сина, якого досі називає своєю "дитиною".

Можливо, ти моя дитина, але я завжди буду рівнятися на тебе. Я захоплююся тим, як ти йдеш по життю. Я захоплююся тим, як ти змушуєш людей почуватися. Я захоплююся тим, як ти шукаєш хороше в кожному – написала Шрайвер.

Крістофер уникає публічності

На відміну від знаменитих батьків та деяких своїх братів і сестер, Крістофер Шварценеггер переважно тримається подалі від публічного життя. Він працює директором із розвитку в продюсерській компанії Indus Valley Media.

З днем народження Крістофера також привітала його старша сестра Кетрін Шварценеггер. Вона опублікувала сімейні фотографії, на деяких із яких Крістофер зображений разом із її чоловіком, актором Крісом Праттом, та їхньою родиною.

Крістофер – наймолодший із чотирьох спільних дітей Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Колишнє подружжя також має доньок Кетрін і Крістіну та сина Патріка.

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