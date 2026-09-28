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В Україні урізають непріоритетні видатки - що фінансуватимуть у першу чергу

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Уряд спрямує кошти на оборону, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам. Небіоритетне будівництво й благоустрій тимчасово відкладуть.

В Україні урізають непріоритетні видатки - що фінансуватимуть у першу чергу
Фото: Національний банк

Уряд визначив пріоритетними видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери. Про це 28 вересня заявив прем'єр-міністр  України  Сергій Корецький, передає УНН.

Усе через те, що ситуація з державними фінансами України залишається складною, зокрема через затримку частини запланованого міжнародного фінансування. 

Деталі

За словами Корецького, частина міжнародного фінансування, на яке розраховувала Україна, поки не надійшла. Однією з причин він назвав невиконання у встановлені строки частини зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей", — зазначив голова Кабміну.

Він повідомив, що уряд ухвалив рішення, яким визначив пріоритетність державних видатків. Передусім кошти спрямовуватимуть на оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Водночас видатки, які не належать до першочергових, відкладатимуть. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також про фінансування об'єктів благоустрою. Серед таких видатків Корецький назвав облаштування парків і скверів, будівництво фонтанів та перекладання бруківки.

"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", — заявив прем'єр-міністр України. 

Корецький також закликав органи місцевого самоврядування переглянути пріоритети у власних бюджетах та обмежити фінансування видатків, які наразі не є першочерговими. За його словами, уряд продовжує роботу над виконанням зобов'язань перед міжнародними партнерами, необхідних для отримання запланованого зовнішнього фінансування.

Голова уряду додав, що відповідну роботу проводять спільно з парламентом, наголосивши на необхідності відповідальної роботи народних депутатів усіх фракцій і груп.

Нагадаємо

Дещо раніше голова Кабміну Сергій Корецький розповів, які виплати фінансуватимуть у першу чергу, а які — затримають.

Олександра Василенко

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