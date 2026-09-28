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Рада не планує переносити свою роботу до Львова - Стефанчук

Київ • УНН

 • 8444 перегляди

Руслан Стефанчук заявив, що парламент працюватиме на Грушевського, 5. Депутати мають продовжувати роботу в укритті під час тривог.

Рада не планує переносити свою роботу до Львова - Стефанчук
Фото ілюстративне

Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова на тлі обстрілів Києва. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН

Український парламент працював з першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всім крапки над "і", для того, щоб не ширити ніякі міфи 

- сказав Стефанчук. 

Він додав, що парламент повинен зробити все для того, щоб за цією адресою депутати змогли не просто під час атак чи повітряних тривог спускатися в укриття, як це робить все населення України, а в укритті - працювати.

Український парламент створив всі умови для того, щоб депутати працювали там. Ми забезпечили відповідні підстави для голосування 

- додав Стефанчук.

Нагадаємо 

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято.

У Верховній Раді України показали альтернативний формат роботи під час повітряних тривог.  

Народні депутати почали тестувати систему голосування в укритті Верховної Ради. 

Група народних депутатів пропонує встановити новий режим роботи Верховної Ради під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Зокрема, після оголошення тривоги депутати мають спуститися до укриття, де продовжать голосувати електронним способом. 

Павло Башинський

Політика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Україна
Львів
Київ