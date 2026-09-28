Рада не планує переносити свою роботу до Львова - Стефанчук
Київ • УНН
Руслан Стефанчук заявив, що парламент працюватиме на Грушевського, 5. Депутати мають продовжувати роботу в укритті під час тривог.
Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова на тлі обстрілів Києва. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
Український парламент працював з першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всім крапки над "і", для того, щоб не ширити ніякі міфи
Він додав, що парламент повинен зробити все для того, щоб за цією адресою депутати змогли не просто під час атак чи повітряних тривог спускатися в укриття, як це робить все населення України, а в укритті - працювати.
Український парламент створив всі умови для того, щоб депутати працювали там. Ми забезпечили відповідні підстави для голосування
Нагадаємо
У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято.
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