Рада не планує переносити свою роботу до Львова - Стефанчук

Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова на тлі обстрілів Києва. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

Український парламент працював з першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всім крапки над "і", для того, щоб не ширити ніякі міфи