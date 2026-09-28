Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук
Киев • УНН
Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет работать на улице Грушевского, 5. Депутаты должны продолжать работу в укрытии во время тревог.
Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов на фоне обстрелов Киева. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
Украинский парламент работал с первого дня войны и до тех пор, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5. На этом точка, и давайте расставим всем точки над "и", чтобы не распространять никакие мифы
Он добавил, что парламент должен сделать все для того, чтобы по этому адресу депутаты могли не просто во время атак или воздушных тревог спускаться в укрытие, как это делает все население Украины, а в укрытии — работать.
Украинский парламент создал все условия для того, чтобы депутаты работали там. Мы обеспечили соответствующие основания для голосования
Напомним
В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято.
В Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог.
Народные депутаты начали тестировать систему голосования в укрытии Верховной Рады.
Группа народных депутатов предлагает установить новый режим работы Верховной Рады во время объявления сигнала воздушной тревоги. В частности, после объявления тревоги депутаты должны спуститься в укрытие, где продолжат голосовать в электронном формате.