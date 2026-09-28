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Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет работать на улице Грушевского, 5. Депутаты должны продолжать работу в укрытии во время тревог.

Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук
Фото иллюстративное

Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов на фоне обстрелов Киева. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН

Украинский парламент работал с первого дня войны и до тех пор, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5. На этом точка, и давайте расставим всем точки над "и", чтобы не распространять никакие мифы 

- сказал Стефанчук. 

Он добавил, что парламент должен сделать все для того, чтобы по этому адресу депутаты могли не просто во время атак или воздушных тревог спускаться в укрытие, как это делает все население Украины, а в укрытии — работать.

Украинский парламент создал все условия для того, чтобы депутаты работали там. Мы обеспечили соответствующие основания для голосования 

- добавил Стефанчук.

Напомним 

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято.

В Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог.  

Народные депутаты начали тестировать систему голосования в укрытии Верховной Рады. 

Группа народных депутатов предлагает установить новый режим работы Верховной Рады во время объявления сигнала воздушной тревоги. В частности, после объявления тревоги депутаты должны спуститься в укрытие, где продолжат голосовать в электронном формате. 

Павел Башинский

Политика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Львов
Киев