У Раді пропонують продовжувати засідання в укритті під час тривог

Група народних депутатів пропонує встановити новий режим роботи Верховної Ради під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Зокрема, після оголошення тривоги депутати мають спуститися до укриття, де продовжать голосувати електронним способом. Про це передає УНН з посиланням на проєкт постанови №16059.

Деталі

Відповідно до проєкту постанови, у разі оголошення повітряної тривоги та/або надходження інформації про підвищену небезпеку планується встановити, що пленарне засідання Верховної Ради продовжується після перерви і проводиться в укритті будинку по вул. Грушевського, 5.

Пленарне засідання, яке було розпочато, може бути продовжено в укритті через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги або надходження інформації про підвищену небезпеку за усним повідомленням головуючого на засіданні.

Голосування за законопроєкти та проєкти постанов планується забезпечити за допомогою електронної системи.

У разі завершення повітряної тривоги під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання в укритті їх розгляд може бути продовжено в цьому місці до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Як вказується у пояснювальній записці, систематичне оголошення повітряних тривог у Києві призводить до вимушеного переривання пленарних засідань ВР, що фактично створює загрозу паралічу законотворчого процесу.

Відповідно до законодавства України, під час повітряної тривоги народні депутати та працівники Апарату зобов’язані негайно пройти до безпечного укриття.

Регулярні тривалі перерви забирають значну кількість продуктивного часу, необхідного для виконання парламентом його конституційних повноважень із забезпечення обороноздатності країни, економічної стабільності та захисту громадян. З огляду на це, виникла гостра необхідність в унормуванні механізму безперебійної роботи Верховної Ради шляхом надання можливості продовження триваючого пленарного засідання безпосередньо в облаштованому заходами безпеки укритті - йдеться у пояснювальній записці.

Доповнення

Відповідно до постанови Ради "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану", Рада дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану працює у режимі одного пленарного засідання, що триває до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Зазначимо, 1 вересня Верховна Рада відкрила рекордну - 16 сесію.

Нагадаємо

Народні депутати почали тестувати систему голосування в укритті Верховної Ради.