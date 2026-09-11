Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фото
Київ • УНН
Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер з'явилися разом на сімейному фото їхньої доньки. Романтичні стосунки вони не відновлювали.
Арнольд Шварценеггер знову з'явився разом із колишньою дружиною Марією Шрайвер на сімейному фото через 5 років після офіційного завершення їхнього тривалого розлучення. Новим знімком поділилася їхня старша донька Кетрін Шварценеггер, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
На фото 79-річний актор сидить поруч із Шрайвер за святковим столом в оточенні їхніх дітей – Кетрін, Крістіни та Патріка Шварценеггерів. Перед актором стоїть шматок святкового торта, тому видання припускає, що родина зібралася з нагоди його дня народження, який він відзначав 30 липня.
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Разом після гучного розлучення
Це вже не перший спільний кадр Шварценеггера та Шрайвер за останній час. У липні Кетрін також опублікувала фотографію батьків разом, вітаючи актора з 79-річчям.
Шварценеггер і Шрайвер розійшлися у 2011 році після 25 років шлюбу. Процес їхнього розлучення тривав близько 10 років і офіційно завершився у 2021 році.
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Попри розрив, колишнє подружжя зберегло дружні стосунки. Шварценеггер раніше розповідав, що вони продовжують регулярно спілкуватися через дітей та збираються разом на сімейні свята й дні народження.
Водночас про відновлення романтичних стосунків між ними не йдеться. Шварценеггер уже близько 10 років перебуває у стосунках із фізіотерапевткою Гізер Мілліган.
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