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Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фото

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер з'явилися разом на сімейному фото їхньої доньки. Романтичні стосунки вони не відновлювали.

Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фото

Арнольд Шварценеггер знову з'явився разом із колишньою дружиною Марією Шрайвер на сімейному фото через 5 років після офіційного завершення їхнього тривалого розлучення. Новим знімком поділилася їхня старша донька Кетрін Шварценеггер, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

На фото 79-річний актор сидить поруч із Шрайвер за святковим столом в оточенні їхніх дітей – Кетрін, Крістіни та Патріка Шварценеггерів. Перед актором стоїть шматок святкового торта, тому видання припускає, що родина зібралася з нагоди його дня народження, який він відзначав 30 липня.

Літо… ти було до нас добрим! Повернення до реальності

– підписала Кетрін добірку літніх фотографій.

Разом після гучного розлучення

Це вже не перший спільний кадр Шварценеггера та Шрайвер за останній час. У липні Кетрін також опублікувала фотографію батьків разом, вітаючи актора з 79-річчям.

Шварценеггер і Шрайвер розійшлися у 2011 році після 25 років шлюбу. Процес їхнього розлучення тривав близько 10 років і офіційно завершився у 2021 році.

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Попри розрив, колишнє подружжя зберегло дружні стосунки. Шварценеггер раніше розповідав, що вони продовжують регулярно спілкуватися через дітей та збираються разом на сімейні свята й дні народження.

Водночас про відновлення романтичних стосунків між ними не йдеться. Шварценеггер уже близько 10 років перебуває у стосунках із фізіотерапевткою Гізер Мілліган.

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Степан Гафтко

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Арнольд Шварценеггер