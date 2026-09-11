Військові госпіталі рф переповнені, поранених з фронту масово переводять у цивільні лікарні
Київ • УНН
Військові госпіталі рф не вміщують усіх поранених, тому їх розміщують у цивільних лікарнях. Це ускладнює доступ цивільних до планової допомоги.
Військові госпіталі росії не справляються з кількістю поранених з фронту, через що для них дедалі частіше переобладнують цілі відділення звичайних цивільних лікарень. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на розслідування "Вот Так", пише УНН.
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За даними видання, закриті відділення для російських військових працюють, зокрема, у санкт-петербурзі, ярославській області та сибіру. Вони функціонують в особливому режимі, а персонал у деяких випадках підписує документи про нерозголошення.
Ще у 2023 році російська влада планувала передати міноборони майже 5 тис. ліжок у 27 цивільних лікарнях 11 регіонів. Офіційно перелік цих медзакладів не оприлюднювали.
У палатах не вистачає місць
Особливо складна ситуація, за словами медиків, склалася у Військово-медичній академії імені кірова в санкт-петербурзі. Одне з її відділень розраховане на 40 пацієнтів, однак одночасно там можуть перебувати до 86 людей. Додаткові ліжка встановлюють у коридорах, а в палатах використовують матраци.
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За підрахунками "Вот Так", у російських військових медичних установах зараз є щонайменше 58,3 тис. ліжок, через які протягом року можуть пройти близько 1 млн поранених. Попри це, медики повідомляють про нестачу місць.
Переведення військових у цивільні лікарні також впливає на інших пацієнтів. Поранених учасників війни проти України приймають у пріоритетному порядку, тоді як кількість лікарів не збільшилася, через що цивільним складніше отримати планову медичну допомогу.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на червень загальні втрати російської армії у війні проти України сягнули близько 1,4 млн військових, включно із загиблими, пораненими та зниклими безвісти.
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