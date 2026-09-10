Мільйони дронів для України: Канада планує передавати ЗСУ третину свого виробництва

$44.650.1851.990.35
ukenru
21:08 • 1052 перегляди
"Славія" втратила перемогу за 2 хвилини, "Баварія" та МЮ влаштували розгроми: результати матчів Ліги чемпіонів
20:58 • 1622 перегляди
Данія виділить близько $7 млн на підтримку 1,8 млн українських ветеранів
20:44 • 1962 перегляди
Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС
Ексклюзив
16:18 • 17697 перегляди
По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт
10 вересня, 15:21 • 19510 перегляди
Туск заявив, що спецслужби України та Польщі запобігли загрозі на одному з прикордонних переходів
10 вересня, 13:12 • 18562 перегляди
Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компаніїPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 12:51 • 18050 перегляди
Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°
Ексклюзив
10 вересня, 12:21 • 15638 перегляди
Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містамиPhoto
10 вересня, 12:17 • 13052 перегляди
Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 8,1%. У НБУ назвали причини
10 вересня, 12:05 • 11912 перегляди
Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
67%
749мм
Популярнi новини
СБУ затримала 19-річного кілера фсб, який готував убивство активіста на КиївщиніPhotoVideo10 вересня, 11:43 • 5904 перегляди
Хусити захопили Мокху, світові енергетичні потоки під загрозою - Reuters10 вересня, 14:25 • 5132 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 18684 перегляди
Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених - до 60Photo10 вересня, 15:34 • 4078 перегляди
Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 6717:36 • 9396 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 18712 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 34706 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 36710 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 44430 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 57543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Денис Штілерман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Павлоград
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 39570 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 38683 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 39555 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 38033 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 37566 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Мільйони дронів для України: Канада планує передавати ЗСУ третину свого виробництва

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Канада планує виробляти мільйони дронів протягом двох років і передавати Україні третину продукції. Точні обсяги та моделі ще не визначені.

Мільйони дронів для України: Канада планує передавати ЗСУ третину свого виробництва

Канада планує передавати Україні третину всіх безпілотників, які вироблятимуться в країні, на тлі масштабного розширення канадського виробництва дронів. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Калгарі 10 вересня, передає УНН.

За словами Карні, Канада розраховує протягом найближчих двох років вийти на виробництво мільйонів безпілотників. Частину цієї продукції планують передавати Україні. Зокрема, Оттава заявила про намір спрямовувати українській стороні третину всіх дронів, вироблених у Канаді.

Важливо розуміти, що йдеться не про вже наявний запас безпілотників, а про майбутнє нарощування канадських виробничих потужностей. Водночас точні обсяги виробництва за роками, кількість безпілотників, які отримає Україна, а також конкретний перелік моделей наразі не оприлюднені.

Канада розвиває власну інфраструктуру виробництва безпілотних та автономних систем у межах Defence Drone Initiative. Програма передбачає прискорення розробки, випробувань і серійного виробництва таких систем для канадських сил оборони та інших державних структур. Одним із ключових елементів програми є створення пулу канадських виробників, які зможуть брати участь у державних закупівлях безпілотних систем. У межах ініціативи також передбачено розвиток технологій протидії дронам, систем зв’язку, передачі даних, інтеграції та випробування безпілотних платформ.

Окремий напрям співпраці Канада розвиває безпосередньо з Україною. У травні 2026 року країни домовилися про спільне виробництво українських безпілотних систем у Канаді. Для цього було створено партнерство між українською оборонною технологічною компанією Airlogix та канадською Sentinel Research and Development.

Деталі

Під час зустрічі 10 вересня Карні та Зеленський також обговорили ширше оборонне партнерство. Серед напрямів співпраці – безпілотні системи, засоби боротьби з дронами, боєприпаси та технології штучного інтелекту.

Канада паралельно збільшує безпосередню військову допомогу Україні. Зокрема, Оттава оголосила про виділення 350 млн канадських доларів на засоби протиповітряної оборони для України, а також про додаткову фінансову підтримку українського енергетичного сектору напередодні опалювального сезону.

Важливо, що заява про передачу третини вироблених у Канаді дронів стосується саме безпілотників загалом. Підстав стверджувати, що йдеться виключно про бойові або ударні БПЛА, наразі немає. Які саме типи безпілотних систем увійдуть до майбутніх поставок Україні, має бути визначено в процесі реалізації програми.

Контекст

Україна — один із найбільших у світі центрів практичного застосування безпілотних систем у сучасній війні. Українські військові використовують БПЛА для розвідки, коригування вогню, ураження цілей, перехоплення ворожих дронів та інших завдань. Саме тому Київ останніми роками активно розвиває міжнародні партнерства, які дозволяють переносити виробництво українських оборонних технологій у країни-союзники. Канадська ініціатива передбачає фактичний перехід від моделі, за якої Канада переважно закуповує готове озброєння для передачі Україні, до довгострокової співпраці у сфері оборонного виробництва. Для України це потенційно означає створення додаткових виробничих потужностей за кордоном і доступ до масштабніших ресурсів для виготовлення безпілотних систем.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Опалення
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Марк Карні
Оттава
Канада
Володимир Зеленський
Україна