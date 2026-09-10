Мільйони дронів для України: Канада планує передавати ЗСУ третину свого виробництва

Канада планує передавати Україні третину всіх безпілотників, які вироблятимуться в країні, на тлі масштабного розширення канадського виробництва дронів. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Калгарі 10 вересня, передає УНН.

За словами Карні, Канада розраховує протягом найближчих двох років вийти на виробництво мільйонів безпілотників. Частину цієї продукції планують передавати Україні. Зокрема, Оттава заявила про намір спрямовувати українській стороні третину всіх дронів, вироблених у Канаді.

Важливо розуміти, що йдеться не про вже наявний запас безпілотників, а про майбутнє нарощування канадських виробничих потужностей. Водночас точні обсяги виробництва за роками, кількість безпілотників, які отримає Україна, а також конкретний перелік моделей наразі не оприлюднені.

Канада розвиває власну інфраструктуру виробництва безпілотних та автономних систем у межах Defence Drone Initiative. Програма передбачає прискорення розробки, випробувань і серійного виробництва таких систем для канадських сил оборони та інших державних структур. Одним із ключових елементів програми є створення пулу канадських виробників, які зможуть брати участь у державних закупівлях безпілотних систем. У межах ініціативи також передбачено розвиток технологій протидії дронам, систем зв’язку, передачі даних, інтеграції та випробування безпілотних платформ.

Окремий напрям співпраці Канада розвиває безпосередньо з Україною. У травні 2026 року країни домовилися про спільне виробництво українських безпілотних систем у Канаді. Для цього було створено партнерство між українською оборонною технологічною компанією Airlogix та канадською Sentinel Research and Development.

Деталі

Під час зустрічі 10 вересня Карні та Зеленський також обговорили ширше оборонне партнерство. Серед напрямів співпраці – безпілотні системи, засоби боротьби з дронами, боєприпаси та технології штучного інтелекту.

Канада паралельно збільшує безпосередню військову допомогу Україні. Зокрема, Оттава оголосила про виділення 350 млн канадських доларів на засоби протиповітряної оборони для України, а також про додаткову фінансову підтримку українського енергетичного сектору напередодні опалювального сезону.

Важливо, що заява про передачу третини вироблених у Канаді дронів стосується саме безпілотників загалом. Підстав стверджувати, що йдеться виключно про бойові або ударні БПЛА, наразі немає. Які саме типи безпілотних систем увійдуть до майбутніх поставок Україні, має бути визначено в процесі реалізації програми.

Контекст

Україна — один із найбільших у світі центрів практичного застосування безпілотних систем у сучасній війні. Українські військові використовують БПЛА для розвідки, коригування вогню, ураження цілей, перехоплення ворожих дронів та інших завдань. Саме тому Київ останніми роками активно розвиває міжнародні партнерства, які дозволяють переносити виробництво українських оборонних технологій у країни-союзники. Канадська ініціатива передбачає фактичний перехід від моделі, за якої Канада переважно закуповує готове озброєння для передачі Україні, до довгострокової співпраці у сфері оборонного виробництва. Для України це потенційно означає створення додаткових виробничих потужностей за кордоном і доступ до масштабніших ресурсів для виготовлення безпілотних систем.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство.