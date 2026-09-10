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Техніка

Туск заявив, що спецслужби України та Польщі запобігли загрозі на одному з прикордонних переходів

Київ • УНН

 • 6808 перегляди

Польща запобігла загрозі на одному з переходів на кордоні з Україною, заявив Дональд Туск. Він очікує нових атак росії на торгові шляхи.

Туск заявив, що спецслужби України та Польщі запобігли загрозі на одному з прикордонних переходів
REUTERS/Radovan Stoklasa

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у четвер, що минулої ночі Польщі вдалося запобігти загрозі на одному з прикордонних переходів на кордоні з Україною. При цьому він очікує, що подібні об'єкти можуть стати цілями атак, оскільки москва завдає ударів торговими шляхами, намагаючись послабити Київ економічно, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що заява Туска прозвучала після того, як у середу внаслідок удару безпілотників по прикордонному переходу між Україною та Молдовою на Одещині загинули двоє людей.

"Минулої ночі завдяки взаємодії наших служб з українськими колегами вдалося запобігти прямій загрозі одному з прикордонних переходів", — повідомив Туск на пресконференції у Братиславі (Словаччина).

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"Як відомо, росія вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо на подібні дії щодо переходів на кордоні з Україною та в інших країнах, включаючи Польщу".

Видання зауважує, що росія поки що не прокоментувала слова Туска.

Додамо

Туск неодноразово попереджав, що країнам східного флангу НАТО необхідно бути готовими до можливих провокацій з боку росії, яка 2022 року вторглася на територію сусідньої держави і відтоді веде війну в Україні.

У четвер він повідомив, що отримав "досить точну доповідь безпосередньо від ЦРУ про можливі події в найближчі місяці — доповідь, яка підтверджує те, про що я говорив і попереджав уже кілька місяців".

"Ми маємо прораховувати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних варіантів розвитку подій, що стосуються ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС".

Антоніна Туманова

Світ
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