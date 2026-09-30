В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти

Міністерство освіти і науки України надало рекомендації роботи закладів освіти під час осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану. Передбачається запровадження п'яти рівнів реагування залежно від тривалості знеструмлення - від зеленого до критичного, передає УНН.

З метою забезпечення якісного та безпечного функціонування закладів освіти, забезпечення проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року в умовах дії воєнного стану, можливих відключень електроенергії та припинення тепло і водопостачання МОН розроблено Рекомендації щодо організації роботи закладів освіти в умовах можливих відключень електроенергії та припинення тепло і водопостачання - йдеться у листі МОН.

Рекомендації передбачають:

забезпечити стале функціонування енергетичних систем (опалення, освітлення, водовідведення/підведення тощо) закладів освіти в умовах віялових відключень або повного блекаута, зосереджуючи основні зусилля на забезпечення устаткуванням (резервні генератори, запаси пального до них, а також запаси вугілля та дров для пічного опалення тощо) в першу чергу закладів освіти із цілодобовим перебуванням учасників освітнього процесу, спеціальних закладів освіти, а також закладів та установ, що віднесені до критичної інфраструктури;

організувати позапланові перевірки власних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в частині готовності прийняти населення в умовах відсутності електропостачання протягом 48 годин;

забезпечити готовність до роботи наявних пунктів незламності;

провести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу та працівників у сфері освіти і науки щодо правил поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження та обморожень, порядку надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок нещасних випадків, а також по порядку дій у разі оголошення сигналу “Повітряна тривога” в умовах відключення електропостачання.

Документ, зокрема, визначає функціонування шкіл в умовах відключення світла та припинення водопостачання.

Заклади освіти мають бути забезпечені запасом технічної та питної води на випадок настання надзвичайної ситуації для безпечного перебування учнів не менше 48 годин. Розрахунок об'ємів води має здійснюватися відповідно до кількості здобувачів освіти та персоналу - зазначається у документі.

У разі відсутності централізованого теплопостачання директорам шкіл необхідно завчасно подбати про альтернативні джерела обігріву. За наявності власної шкільної котельні рекомендовано забезпечити її безперебійну роботу шляхом встановлення генераторів відповідної потужності або інших альтернативних джерел живлення.

Для своєчасного реагування на можливі відключення електроенергії, та пов’язані з ними перебої з тепло,- водопостачанням МОН рекомендує запровадити п’ять рівнів реагування, залежно від часу можливого знеструмлення:

зелений;

жовтий;

помаранчевий;

червоний;

критичний.

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Навчання у межах зеленого рівня

Зелений рівень відключення (до 2 годин) передбачає, що освітній процес у школах не зупиняється. Навчальні заняття завершуються відповідно до встановленого розкладу.

Обмежується проведення занять та інша діяльність, що потребує:

роботи спеціального електрообладнання та електроприладів;

додаткового освітлення небезпечних зон роботи в майстернях;

проведення дослідів, практичних робіт з використанням хімічних елементів, приладів тощо, які потребують додаткової примусової вентиляції, освітлення чи використання іншого електрообладнання.

Використовуються форми роботи, які не потребують використання електроенергії (усні форми роботи, написання письмових робіт тощо).

Навчання у межах жовтого рівня

Жовтий рівень відключень (від 2 до 6 годин) передбачає, що за рішенням директора можуть запроваджуються скорочені уроки, перерви. Також директор прийматиме рішення щодо скасування проведення гуртків, запланованих масових заходів, занять з предметів варіативної складової.

Харчування здійснюється за резервним меню, або використання попередньо сформованих сухих пайків (наборів продуктів тривалого зберігання, що відповідають санітарним нормам).

Учнів з першого по четвертий клас у разі неможливості забезпечення повноцінної роботи школи мають забрати батьки, однак, якщо батьки не можуть забрати своїх дітей, то школа має створити тимчасові умови їх перебування у закладі освіти, укритті тощо під наглядом педагогічного працівника.

Для здобувачів освіти 5-11 класів організовується асинхронний (за можливості синхронний) режим навчання.

Навчання у межах помаранчевого рівня

У рамках помаранчевого рівня (відключення від 6 до 24 годин) очний формат навчання організовується лише в енергонезалежних закладах освіти.

Проведення контрольних оцінювань переноситься до стабілізації ситуації з електропостачанням/відновлення роботи закладу освіти в штатному режимі.

За можливості запроваджується двозмінне навчання із скороченою тривалістю навчальних занять/перерв.

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Навчання у межах червоного рівня

У рамках червоного рівня (відключення від 24 до 72 годин) засновник, орган місцевого самоврядування запроваджує роботу освітніх хабів.

Пріоритет для організації освітнього процесу надається учням початкової школи, 5, 9, 11 класів. Для інших здобувачів освіти запроваджуються змінні графіки навчання, асинхронний режим. Місцева влада забезпечує організований підвіз дітей та педагогічних працівників до енергостійких закладів освіти. Школа веде облік дітей, які втратили доступ до навчання та вживає заходи для відновлення безперервного здобуття ними освіти.

Навчання у межах критичного рівня

У рамках критичного рівня (відключення понад 72 години) місцева влада затверджує тимчасову мережу освітніх хабів.

Органи місцевого самоврядування вживають заходів для закріплення дітей за освітніми хабами, закладами освіти, які продовжують функціонування.

Школи, які втратили можливість для подальшого функціонування в умовах відключення електроенергії відновлюють свою роботу лише після повного усунення факторів, які не дозволяють створити належні умови здобуття освіти.

Харчування під час відключень

Окрім того, документ визначає організацію якісного та безпечного харчування у кризових умовах. Так, школам необхідно розробити адаптивні алгоритми організації харчування:

харчування в укриттях: під час тривалих повітряних тривог необхідно передбачити логістику безпечної доставки або видачі їжі безпосередньо у спорудах цивільного захисту;

сухі пайки (сухпаї): у разі неможливості приготування гарячих страв через відсутність водопостачання, електроенергії або під час перебування в укритті, допускається тимчасове використання попередньо сформованих сухих пайків (наборів продуктів тривалого зберігання, що відповідають санітарним нормам).

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