Петр Порошенко

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23247 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147146 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133777 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130721 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131681 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194777 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77218 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164367 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116253 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 109889 перегляди

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НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

Нацбанк заперечив звинувачення у політичному переслідуванні опозиції через перевірку Міжнародного Інвестиційного Банку, наголосивши на плановому характері заходу та відсутності політичного підтексту.

Економіка • 11 квітня, 18:05 • 13176 перегляди

На банк Порошенка наклали 20,5 млн грн штраф за відмивання злочинних доходів - НБУ

НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенка на 20,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу. Зафіксовано недотримання обов’язку перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації.

Економіка • 8 квітня, 10:53 • 9550 перегляди

Порошенко за 2024 рік збагатів на 4,6 млрд гривень, третину з цих коштів він вивів за кордон

Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за кордон.

Економіка • 2 квітня, 09:26 • 18494 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32746 перегляди

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

У 2025 році Forbes нарахував шістьох українських бізнесменів-мільярдерів. Найбагатшим став Рінат Ахметов зі статками у 7,9 млрд доларів, Петро Порошенко повернувся до списку.

Економіка • 1 квітня, 15:11 • 54067 перегляди

75% українців не довіряють Порошенку через збагачення, скандали та санкції - експерт

За останні два роки війни рівень недовіри українців до Порошенка зріс до 75%. Причинами називають збагачення під час війни, лицемірство, санкції та підозру у держзраді.

Політика • 27 березня, 11:31 • 19685 перегляди

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).

Суспільство • 25 березня, 13:14 • 16678 перегляди

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Журналіст Роман Скрипін звинуватив Петра Порошенка у спекуляціях на армії, приховуванні статків та команди у відсутності патріотизму. Він нагадав про здачу Криму та розкрадання оборонної промисловості.

Політика • 24 березня, 17:00 • 32384 перегляди

АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ “Гулівер”

АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ "Гулівер" після перевірки учасників, виявивши зв'язки з рф. Новий конкурс буде оголошено найближчим часом.

Економіка • 21 березня, 10:18 • 14784 перегляди

Порошенко підігрує рф: звинуватив владу в утисках, хоча сам тиснув руку і обіймав путіна - експерт

Заяви Порошенка суперечать його діям та грають на руку путіну, просуваючи російські наративи про недемократичність української влади, вважає експерт.

Політика • 20 березня, 14:40 • 9780 перегляди

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

Економіка • 20 березня, 13:36 • 19001 перегляди

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Експерт Валентин Гладких вважає, що заяви Порошенка про те, що рф не завдає ударів по лікарнях та енергетиці, є державною зрадою. Він нагадав про зв'язки Порошенка з рф.

Війна • 19 березня, 16:36 • 56904 перегляди

Порошенко міг використовувати гроші з росії для скупки голосів на виборах-2019 - експерт

Напередодні виборів 2019 року охоронець Порошенка привіз з москви 38 млн євро, ймовірно, для підкупу голосів. Експерт пов'язує це з бізнесом Порошенка в росії.

Політика • 14 березня, 16:02 • 21191 перегляди

"Олексій Порошенко має повернутись в Україну!" - військові відкрили збір на купівлю квитків додому для синів політиків

Військові ініціювали збір коштів на квиток додому для Олексія Порошенка, який переховується за кордоном. Також закликають ЗМІ бойкотувати політиків, чиї діти ухиляються від служби.

Політика • 12 березня, 16:32 • 34165 перегляди

Суд обмежив Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"

Печерський суд встановив експрезиденту Порошенку термін до 15 квітня 2025 року для ознайомлення з матеріалами справи про держзраду. Справа стосується постачання вугілля з окупованих територій на 1,5 млрд грн.

Політика • 11 березня, 17:43 • 19882 перегляди

Більше 65% українців вважають санкції проти Порошенка і Медведчука заслуженим покаранням – результати дослідження

68,9% опитаних українців виступають проти участі підсанкційних політиків у виборах.

Політика • 7 березня, 12:34 • 8767 перегляди

Команда Трампа веде таємні перемовини з Тимошенко та членами партії Порошенка - Politico

Соратники Трампа проводять закриті зустрічі з Тимошенко та членами партії Порошенка щодо можливих виборів в Україні. За даними джерел, оточення Трампа вважає, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни.

Політика • 6 березня, 08:02 • 110351 перегляди

Новий скандал з Порошенком: виводив за кордон мільярди. Переказати більше завадили санкції - експерт

За даними НАЗК, Порошенко перевів 1,048 млрд грн в іноземні папери та подарував 986 млн грн невідомій особі. Експерти припускають, що кошти могли осісти на рахунках родини політика.

Економіка • 5 березня, 15:29 • 22898 перегляди