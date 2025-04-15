Петр Порошенко

Порошенко міг використовувати гроші з росії для скупки голосів на виборах-2019 - експерт

Напередодні виборів 2019 року охоронець Порошенка привіз з москви 38 млн євро, ймовірно, для підкупу голосів. Експерт пов'язує це з бізнесом Порошенка в росії.