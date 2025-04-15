Петр Порошенко

Нацбанк заперечив звинувачення у політичному переслідуванні опозиції через перевірку Міжнародного Інвестиційного Банку, наголосивши на плановому характері заходу та відсутності політичного підтексту.
НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенка на 20,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу. Зафіксовано недотримання обов’язку перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації.
Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за кордон.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
У 2025 році Forbes нарахував шістьох українських бізнесменів-мільярдерів. Найбагатшим став Рінат Ахметов зі статками у 7,9 млрд доларів, Петро Порошенко повернувся до списку.
За останні два роки війни рівень недовіри українців до Порошенка зріс до 75%. Причинами називають збагачення під час війни, лицемірство, санкції та підозру у держзраді.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
Журналіст Роман Скрипін звинуватив Петра Порошенка у спекуляціях на армії, приховуванні статків та команди у відсутності патріотизму. Він нагадав про здачу Криму та розкрадання оборонної промисловості.
АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ "Гулівер" після перевірки учасників, виявивши зв'язки з рф. Новий конкурс буде оголошено найближчим часом.
Заяви Порошенка суперечать його діям та грають на руку путіну, просуваючи російські наративи про недемократичність української влади, вважає експерт.
Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.
Експерт Валентин Гладких вважає, що заяви Порошенка про те, що рф не завдає ударів по лікарнях та енергетиці, є державною зрадою. Він нагадав про зв'язки Порошенка з рф.
Напередодні виборів 2019 року охоронець Порошенка привіз з москви 38 млн євро, ймовірно, для підкупу голосів. Експерт пов'язує це з бізнесом Порошенка в росії.
Військові ініціювали збір коштів на квиток додому для Олексія Порошенка, який переховується за кордоном. Також закликають ЗМІ бойкотувати політиків, чиї діти ухиляються від служби.
Печерський суд встановив експрезиденту Порошенку термін до 15 квітня 2025 року для ознайомлення з матеріалами справи про держзраду. Справа стосується постачання вугілля з окупованих територій на 1,5 млрд грн.
68,9% опитаних українців виступають проти участі підсанкційних політиків у виборах.
Соратники Трампа проводять закриті зустрічі з Тимошенко та членами партії Порошенка щодо можливих виборів в Україні. За даними джерел, оточення Трампа вважає, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни.
За даними НАЗК, Порошенко перевів 1,048 млрд грн в іноземні папери та подарував 986 млн грн невідомій особі. Експерти припускають, що кошти могли осісти на рахунках родини політика.