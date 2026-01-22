Україна відзначає День Соборності: що означає цей день для українців

Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 році Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, пише УНН.

Відповідно до указу Президента України Леоніда Кучми від 1999 року, "враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави", в Україні було встановлено День соборності України, який відзначається щорічно 22 січня - у проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.

Деякий час, з 2011 року, згідно з указом Президента України (на той час Віктора Януковича) День Соборності перейменували на "День Соборності та Свободи України". Однак у листопаді 2014 року указом Президента України Петра Порошенка назву свята знову повернули.

Саме цього дня, 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.

У зачитаному на зборах "Універсалі соборності", зокрема, відзначалося: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка". Цей день став символом українського державотворення, втілив соборницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі".

Проголошення Соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – історичний акт об’єднання українських земель в одній державі. Подія основоположна для українського державотворення. Вона повністю руйнує твердження російської пропаганди, буцімто українські землі вперше об’єднав Сталін у 1939 році. Ідея соборності України була ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у XX столітті.

Акт Злуки 22 січня 1919 року увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини – щонайменше з середини XIX століття.

Наступного дня, 23 січня 1919 року, в приміщенні київського Оперного театру (сучасна Національна опера України) Трудовий Конгрес України обговорив згадані документи і схвалив їх. Ратифікувавши таким чином Універсал Директорії УНР, Конгрес надав йому законного юридичного характеру.

Президента УНРади Євгена Петрушевича незабаром обрали до складу Директорії. ЗУНР після об’єднання з УНР змінила назву на Західна область Української Народної Республіки. Розпочалася активна співпраця між обома державними утвореннями в економічній, військовій та культурній сферах.

Соборність передбачає не лише пам’ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії в сучасній Україні, коли ми, з різних регіонів, спілкуємося, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Соборність є невіддільною від суверенітету й реальної незалежності народу, вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання й існування нації.

Національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов’язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії.

Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань.