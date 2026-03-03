Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ

Наприкінці минулого тижня Іран здійснив сотні ударів БПЛА по арабських державах Перської затоки. Це сталось після ударів США і Ізраїлю по Тегерану і інших іранських містах - водночас, експерти зазначають, що іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Іран має обмежений запас балістичних ракет, вважається, що він володіє арсеналом у тисячі безпілотних літальних апаратів і має можливість виробляти їх. Головна перевага БПЛА полягає в тому, що масове виробництво є відносно простим і ефективним, і їх можна запускати як з моря, так і з суходолу - заявив Денні Сітрінович, колишній співробітник військової розвідки Ізраїлю, а нині старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві.

Зазначається, що до того росіяни неодноразово використовували іранські дрони, зокрема Shahed-136, для ударів по Україні. У рф ці дрони назвали "Герань-2" - вони літають низько і повільно, видаючи гучний звук, схожий на мопед чи мотоцикл на відстані.

Дрони Shahed стали символом глобального значення Ірану для рф та Китаю. Тегеран експортував тисячі таких літальних апаратів до росії, а згодом допоміг побудувати завод на півдні росії для їхнього внутрішнього виробництва - йдеться в публікації.

Також повідомляється, що Іран випустив 541 безпілотник по ОАЕ, 283 безпілотники по Кувейту, 136 "шахедів" і дев'ять безпілотників інших типів по Бахрейну, 12 безпілотників по Катару і десятки безпілотників інших типів по Йорданії. Ці дрони буди використані для атак на американську військово-морську базу в Бахрейні, аеропорти в Абу-Дабі та Кувейті, висотні вежі в Дубаї та Бахрейні, а також морські порти в країнах Перської затоки.

Україні та Ізраїлю, знадобився час, щоб навчитися ефективно захищатися від загрози безпілотників з боку Ірану чи рф. Ізраїль спочатку мав труднощі з протидією БПЛА, які запускала ліванська організація "Хезболла", оскільки роками будував свої системи протиповітряної оборони для протидії більш традиційним ракетним загрозам. Спочатку він використовував дорогі системи, такі як Iron Dome та винищувачі F-16, щоб збивати дешеві безпілотники. Водночас, після чотирьох років повномасштабної війни Україна навчилася виявляти російські дрони, наприклад, за допомогою дешевих безпілотників, які можуть атакувати дрони Shahed після їх виявлення - йдеться в публікації.

На думку експертів, населення країн Перської затоки не звикло до війни з Іраном, але, ймовірно, з часом навчиться ефективніше захищатися. Країни Перської затоки мають обмінюватися розвідданими про наближення БПЛА Shahed і створювати багаторівневі системи оборони, що здатні протидіяти дронам - свого часу так зробили українці.

Нагадаємо

Під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.