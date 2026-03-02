"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 15611 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 17286 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 15716 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 17105 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 18653 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 13082 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 14119 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15571 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 30647 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16818 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
68%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 27830 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 30449 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 15347 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 13773 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 22989 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 3846 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 15601 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 23214 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 30679 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 30641 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 7094 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 13950 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 15518 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 76558 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 74135 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року

Київ • УНН

 • 3838 перегляди

Повне місячне затемнення, відоме як "Кривавий Місяць", відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2026 року. Це явище буде видимим у Східній Азії, Австралії, Тихому океані та Північній Америці, а в Україні його буде видно частково або не буде видно взагалі.

"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року

Рідкісне явище - повне місячне затемнення, яке називають "Кривавим Місяцем", можна буде побачити в ніч з 2 на 3 березня. Місяць повністю проходитиме крізь тінь Землі та набуде червоного кольору. У яких місцях на планеті можна буде побачити це незабутнє видовище та що не варто робити в цей період - читайте у матеріалі УНН.

Чому відбувається місячне затемнення

Під час повного місячного затемнення Сонце, Земля і Місяць шикуються в одну лінію. В цей час Земля опиняється посередині, її тінь падає на поверхню супутника. Сонячне світло розсіюється в атмосфері — короткі хвилі розсіюються, а червоні проходять крізь атмосферу і досягають Місяця — так і отримуємо це "криваве" видовище.

Чи можна побачити "кривавий" Місяць в Україні

Тотальна фаза затемнення відбудеться майже на світанку і триватиме близько 12 хвилин, а загальна тривалість усіх фаз становить 58 хвилин. Побачити це рідкісне явище можна буде у Східній Азії, Австралії, Тихому океані та Північній Америці. В Україні явище або не буде видимим, або спостерігатиметься частково — залежно від фази та часу сходу Місяця.

Що заборонено робити під час місячного затемнення: популярні міфи та реальність

З наукової точки зору жодних заборон не існує. Популярні поради — не приймати важливих рішень або уникати конфліктів — пов’язані з астрологічними переконаннями. Астрологи запевняють, що не варто починати нових проєктів, водночас завершувати давно розпочаті справи можна. Цей період починає діяти за місяць до самого затемнення і місяць після. На думку астрологів, ще два тижні до затемнення і стільки ж після — є найбільш насиченими. А дії в цей період закладають фундамент на майбутнє. Побачити результат своїх дій можна буде в травні.

Місячні затемнення у 2026 році: чому ця подія викликає інтерес

Зазвичай місячне затемнення приваблює пересічних людей своєю красою, а астрологів - різними тлумаченнями. Побачити його можна неозброєним оком. А якщо дослухатися до порад астрологів, то затемнення 3 березня 2026 року - це не день для різких кроків. Краще завершувати старе, ніж починати нове. Варто бути обережними й уважними до деталей та контролювати емоції, щоб уникнути зайвих витрат. 

Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27.02.26, 16:39 • 115481 перегляд

Ольга Костенюк

СуспільствоПублікації
Австралія
Тихий океан
Північна Америка
Україна