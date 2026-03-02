"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року

Рідкісне явище - повне місячне затемнення, яке називають "Кривавим Місяцем", можна буде побачити в ніч з 2 на 3 березня. Місяць повністю проходитиме крізь тінь Землі та набуде червоного кольору. У яких місцях на планеті можна буде побачити це незабутнє видовище та що не варто робити в цей період - читайте у матеріалі УНН.

Чому відбувається місячне затемнення

Під час повного місячного затемнення Сонце, Земля і Місяць шикуються в одну лінію. В цей час Земля опиняється посередині, її тінь падає на поверхню супутника. Сонячне світло розсіюється в атмосфері — короткі хвилі розсіюються, а червоні проходять крізь атмосферу і досягають Місяця — так і отримуємо це "криваве" видовище.

Чи можна побачити "кривавий" Місяць в Україні

Тотальна фаза затемнення відбудеться майже на світанку і триватиме близько 12 хвилин, а загальна тривалість усіх фаз становить 58 хвилин. Побачити це рідкісне явище можна буде у Східній Азії, Австралії, Тихому океані та Північній Америці. В Україні явище або не буде видимим, або спостерігатиметься частково — залежно від фази та часу сходу Місяця.

Що заборонено робити під час місячного затемнення: популярні міфи та реальність

З наукової точки зору жодних заборон не існує. Популярні поради — не приймати важливих рішень або уникати конфліктів — пов’язані з астрологічними переконаннями. Астрологи запевняють, що не варто починати нових проєктів, водночас завершувати давно розпочаті справи можна. Цей період починає діяти за місяць до самого затемнення і місяць після. На думку астрологів, ще два тижні до затемнення і стільки ж після — є найбільш насиченими. А дії в цей період закладають фундамент на майбутнє. Побачити результат своїх дій можна буде в травні.

Місячні затемнення у 2026 році: чому ця подія викликає інтерес

Зазвичай місячне затемнення приваблює пересічних людей своєю красою, а астрологів - різними тлумаченнями. Побачити його можна неозброєним оком. А якщо дослухатися до порад астрологів, то затемнення 3 березня 2026 року - це не день для різких кроків. Краще завершувати старе, ніж починати нове. Варто бути обережними й уважними до деталей та контролювати емоції, щоб уникнути зайвих витрат.

