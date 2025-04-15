Тихий океан

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5752 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161416 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139470 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142205 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136383 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136170 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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З 15 лютого до 31 березня 2025 року в Україні діятиме заборона на вилов щуки у водоймах Києва та інших областей. За кожну незаконно виловлену рибину передбачено штраф у 3 468 гривень.

Суспільство • 15 лютого, 06:00 • 102095 перегляди

США готують заборону на буріння нафтових свердловин біля узбережжя

Адміністрація Байдена планує заборонити буріння нафтогазових свердловин на території 2,5 млн кв. км узбережжя США. Обмеження охоплять узбережжя Тихого й Атлантичного океанів та східну частину Мексиканської затоки.

Новини Світу • 6 січня, 04:38 • 28064 перегляди

Екологічна катастрофа: у Перу оголошено надзвичайний стан через вилив нафти в океан

Уряд Перу оголосив надзвичайний екологічний стан через розлив нафти державною компанією Petroperu. Забруднено 10 000 кв.м поверхні океану, постраждали 7 пляжів та місцева фауна.

Новини Світу • 27 грудня, 02:17 • 19602 перегляди

Ла-Нінья може спричинити сильну посуху на рівнинах США в зимові місяці

NOAA прогнозує розвиток умов Ла-Нінья цієї зими, що може призвести до сильної посухи на рівнинах США. Вже зараз 52% площ вирощування пшениці в США потерпають від посухи.

Новини Світу • 28 жовтня, 16:14 • 16220 перегляди

Прихід Ла-Нінья відкладається до листопада, Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року

Очікуваний перехід до Ла-Нінья в Тихому океані відкладається до листопада-грудня з імовірністю 60%. Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року, що вплине на глобальні погодні умови.

Новини Світу • 23 жовтня, 15:18 • 106783 перегляди

росія, ймовірно, завищила кількість кораблів, які взяли участь у військових навчаннях “Океан-24” - британська розвідка

Росія провела військово-морські навчання "Океан-24", ймовірно перебільшивши кількість задіяних кораблів. За даними британської розвідки, РФ мала доступ лише до 300 суден, а не 400, як заявлялося.

Новини Світу • 13 жовтня, 14:00 • 20649 перегляди

За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.

Новини Світу • 10 жовтня, 23:48 • 17081 перегляди

Тайвань оголосив повну бойову готовність через запуск Китаєм балістичних ракет

Міноборони Тайваню виявило "кілька хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю і оголосило повну бойову готовність. Це сталося через кілька днів після заяви Пекіна про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Війна • 29 вересня, 23:05 • 101473 перегляди

Китай заявив про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані

Міноборони Китаю повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані 25 вересня. Запуск відбувся в рамках щорічних військових навчань на тлі напруженості у відносинах зі США та їхніми союзниками.

Новини Світу • 25 вересня, 11:25 • 12838 перегляди

Спільні військові навчання росії та Китаю показують, що ці країни все частіше діють разом для демонстрації сили - CNN

російсько-китайські військові навчання "океан-2024" є частиною тривалого посилення військової координації між країнами. Експерти відзначають зростання складності та географії спільних навчань на фоні глобальної напруженості.

Новини Світу • 18 вересня, 14:28 • 15437 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками для розширення покриття в Арктиці

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.

Новини Світу • 12 серпня, 22:02 • 26441 перегляди

США відправляють на Близький Схід підводний човен з ракетами

Міноборони США відправляє на Близький Схід підводний човен з керованими ракетами. Також пришвидшено розгортання авіаносця ISS Abraham Lincoln та допоміжних кораблів з військово-морської бази на острові Гуам.

Війна • 12 серпня, 01:41 • 108260 перегляди

В Японії побоюються потужного землетрусу в розломі Нанкай

Метеорологічне управління Японії попередило про підвищену ймовірність сильного землетрусу в розломі Нанкай. У разі мегаземлетрусу, поштовхи можуть відчуватися на великій території, а цунамі може досягти 30 метрів.

Новини Світу • 8 серпня, 14:59 • 19622 перегляди

Колумбія оголосила тривогу через повені на річці Чілкотін

Зсув на річці Чілкотін створив природну дамбу, що призвело до повеней у Колумбії. Влада оголосила евакуацію в одному з віддалених районів, очікуючи значного підвищення рівня води в річці.

Суспільство • 4 серпня, 20:45 • 23855 перегляди

рф розпочала масштабні військово-морські навчання з 20 тис. військових

Країна-терорист розпочала планові військові навчання за участю трьох флотів і Каспійської флотилії. У навчаннях беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців і 300 кораблів з метою перевірки органів управління ВМФ.

Політика • 30 липня, 02:50 • 85396 перегляди

ООН закликає переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку

Антоніу Гутерріш закликав світ терміново переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку. Він наголосив на необхідності відмови від викопного палива та посилення боротьби з нерівністю.

Новини Світу • 26 липня, 15:27 • 23196 перегляди

2024 рік може стати найспекотнішим роком у світі, на тлі рекорду червня

Минулий місяць став найспекотнішим червнем в історії, продовживши 13-місячну смугу виняткових температур, унаслідок чого 2024 рік може стати найспекотнішим роком у світі за всю історію спостережень.

Новини Світу • 8 липня, 14:19 • 23095 перегляди

5 липня: Всесвітній день бікіні, День трудоголіка

П'ятого липня 1946 року французький модельєр Луїс Ріар представив публіці купальник бікіні, який став справжньою революцією у моді. Першою жінкою, яка одягла цей відкритий купальник, була француженка Мішелін Бернардіні.

УНН Lite • 5 липня, 03:13 • 108398 перегляди

Ассанж визнав себе винним у шпигунстві

Джуліан Ассанж визнав свою провину за звинуваченням у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів і відмовився від свого права на суд присяжних, що потенційно може призвести до його звільнення після відбуття 5-річного терміну ув'язнення.

Політика • 25 червня, 23:30 • 20554 перегляди

Зеленський: домовленості на Саміті миру мають стати частиною миротворчого процесу

Усе, про що буде домовлено на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу, заявив Зеленський.

Війна • 15 червня, 12:24 • 25734 перегляди

Саміт миру: Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський, прибувши на Саміт миру, зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і висловив переконання, що все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, де представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, стане частиною такого потрібного миротворчого процесу.

Політика • 15 червня, 11:12 • 26371 перегляди

Спільний перший крок до справедливого миру на основі Статуту ООН - Зеленський про Саміт миру

Розпочинається Глобальний саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, метою якого є пошук справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.

Війна • 15 червня, 10:39 • 32404 перегляди

Північний Китай готується до рекордної спеки: температура вже перевищує 40 градусів за Цельсієм

Північний Китай готується до рекордної спеки, температура вже перевищує 40 ° C, що змушує владу видавати попередження про високу температуру.

Новини Світу • 10 червня, 14:52 • 27089 перегляди

Зсув у Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2000 людей - уряд

Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2 000 людей у віддалених гірських селах, ускладнивши рятувальні роботи: наразі знайдено лише 5 тіл загиблих.

Суспільство • 28 травня, 00:17 • 26605 перегляди

Франція скасовує надзвичайний стан у враженій заворушеннями Новій Каледонії

Ще сім мобільних підрозділів невдовзі прибудуть до Нової Каледонії як підкріплення, а надзвичайний стан завершиться, як і планувалося, у вівторок вранці за місцевим часом, після нещодавніх заворушень, які спричинили сім смертей, сотні арештів і масштабні руйнування.

Новини Світу • 27 травня, 07:40 • 23050 перегляди

Внаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинуло понад 670 осіб

Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.

Новини Світу • 26 травня, 11:24 • 23875 перегляди

Понад 300 людей поховало під зсувом в Папуа-Новій Гвінеї

Понад 300 людей і понад 1100 будинків були поховані під землею в результаті потужного зсуву, який зрівняв з землею віддалене село на півночі Папуа-Нової Гвінеї.

Новини Світу • 25 травня, 18:28 • 26093 перегляди

Макрон зупинив виборчу реформу в Новій Каледонії після смертоносних заворушень

Президент Франції Макрон відмовився від суперечливих планів виборчої реформи в Новій Каледонії після смертоносних заворушень, пообіцявши діалог для пошуку альтернативної угоди щодо майбутнього території.

Новини Світу • 24 травня, 10:43 • 16590 перегляди

Макрон назвав заворушення в Новій Каледонії безпрецедентними: залишає тут 3000 французьких військових

Шестеро людей загинули і сотні отримали поранення в результаті безпрецедентних заворушень на французькій території Нової Каледонії через суперечливу виборчу реформу, яка надає право голосу жителям Франції.

Новини Світу • 23 травня, 10:57 • 16637 перегляди

Макрон відвідує Нову Каледонію для врегулювання кризи на нестабільній французькій території

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив 25-годинний рейс до Нової Каледонії, французької території в південній частині Тихого океану, щоб відновити контроль над кризою, спричиненою бурхливими протестами проти виборчих прав та вимог незалежності.

Новини Світу • 22 травня, 14:03 • 18713 перегляди