Тихий океан

З 15 лютого до 31 березня 2025 року в Україні діятиме заборона на вилов щуки у водоймах Києва та інших областей. За кожну незаконно виловлену рибину передбачено штраф у 3 468 гривень.
Адміністрація Байдена планує заборонити буріння нафтогазових свердловин на території 2,5 млн кв. км узбережжя США. Обмеження охоплять узбережжя Тихого й Атлантичного океанів та східну частину Мексиканської затоки.
Уряд Перу оголосив надзвичайний екологічний стан через розлив нафти державною компанією Petroperu. Забруднено 10 000 кв.м поверхні океану, постраждали 7 пляжів та місцева фауна.
NOAA прогнозує розвиток умов Ла-Нінья цієї зими, що може призвести до сильної посухи на рівнинах США. Вже зараз 52% площ вирощування пшениці в США потерпають від посухи.
Очікуваний перехід до Ла-Нінья в Тихому океані відкладається до листопада-грудня з імовірністю 60%. Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року, що вплине на глобальні погодні умови.
Росія провела військово-морські навчання "Океан-24", ймовірно перебільшивши кількість задіяних кораблів. За даними британської розвідки, РФ мала доступ лише до 300 суден, а не 400, як заявлялося.
За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.
Міноборони Тайваню виявило "кілька хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю і оголосило повну бойову готовність. Це сталося через кілька днів після заяви Пекіна про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
Міноборони Китаю повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані 25 вересня. Запуск відбувся в рамках щорічних військових навчань на тлі напруженості у відносинах зі США та їхніми союзниками.
російсько-китайські військові навчання "океан-2024" є частиною тривалого посилення військової координації між країнами. Експерти відзначають зростання складності та географії спільних навчань на фоні глобальної напруженості.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.
Міноборони США відправляє на Близький Схід підводний човен з керованими ракетами. Також пришвидшено розгортання авіаносця ISS Abraham Lincoln та допоміжних кораблів з військово-морської бази на острові Гуам.
Метеорологічне управління Японії попередило про підвищену ймовірність сильного землетрусу в розломі Нанкай. У разі мегаземлетрусу, поштовхи можуть відчуватися на великій території, а цунамі може досягти 30 метрів.
Зсув на річці Чілкотін створив природну дамбу, що призвело до повеней у Колумбії. Влада оголосила евакуацію в одному з віддалених районів, очікуючи значного підвищення рівня води в річці.
Країна-терорист розпочала планові військові навчання за участю трьох флотів і Каспійської флотилії. У навчаннях беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців і 300 кораблів з метою перевірки органів управління ВМФ.
Антоніу Гутерріш закликав світ терміново переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку. Він наголосив на необхідності відмови від викопного палива та посилення боротьби з нерівністю.
Минулий місяць став найспекотнішим червнем в історії, продовживши 13-місячну смугу виняткових температур, унаслідок чого 2024 рік може стати найспекотнішим роком у світі за всю історію спостережень.
П'ятого липня 1946 року французький модельєр Луїс Ріар представив публіці купальник бікіні, який став справжньою революцією у моді. Першою жінкою, яка одягла цей відкритий купальник, була француженка Мішелін Бернардіні.
Джуліан Ассанж визнав свою провину за звинуваченням у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів і відмовився від свого права на суд присяжних, що потенційно може призвести до його звільнення після відбуття 5-річного терміну ув'язнення.
Усе, про що буде домовлено на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу, заявив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський, прибувши на Саміт миру, зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і висловив переконання, що все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, де представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, стане частиною такого потрібного миротворчого процесу.
Розпочинається Глобальний саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, метою якого є пошук справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.
Північний Китай готується до рекордної спеки, температура вже перевищує 40 ° C, що змушує владу видавати попередження про високу температуру.
Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2 000 людей у віддалених гірських селах, ускладнивши рятувальні роботи: наразі знайдено лише 5 тіл загиблих.
Ще сім мобільних підрозділів невдовзі прибудуть до Нової Каледонії як підкріплення, а надзвичайний стан завершиться, як і планувалося, у вівторок вранці за місцевим часом, після нещодавніх заворушень, які спричинили сім смертей, сотні арештів і масштабні руйнування.
Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.
Понад 300 людей і понад 1100 будинків були поховані під землею в результаті потужного зсуву, який зрівняв з землею віддалене село на півночі Папуа-Нової Гвінеї.
Президент Франції Макрон відмовився від суперечливих планів виборчої реформи в Новій Каледонії після смертоносних заворушень, пообіцявши діалог для пошуку альтернативної угоди щодо майбутнього території.
Шестеро людей загинули і сотні отримали поранення в результаті безпрецедентних заворушень на французькій території Нової Каледонії через суперечливу виборчу реформу, яка надає право голосу жителям Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон здійснив 25-годинний рейс до Нової Каледонії, французької території в південній частині Тихого океану, щоб відновити контроль над кризою, спричиненою бурхливими протестами проти виборчих прав та вимог незалежності.