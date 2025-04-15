Тихий океан

Спільний перший крок до справедливого миру на основі Статуту ООН - Зеленський про Саміт миру

Розпочинається Глобальний саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, метою якого є пошук справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.