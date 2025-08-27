Данська розвідка розслідує таємні операції США в Гренландії

Нова глава у суперечці між США та Данією. Копенгаген викликає на "килим" високопоставленого американського дипломата. Співбесіда очевидно має стосуватися підозр щодо таємних операцій з впливу США на острові Гренландія, передає УНН із посиланням на DR та Berlingske.

Розвідка Данії виявила, що принаймні троє американців, пов'язаних з президентом США і Білим домом, вже довгий час діють в Гренландії через різні мережі і контакти. Ідеться про зв'язок зі справою таємної торгівлі впливом на острові Гренландія, який належить Королівству Данія. Метою цієї діяльності, за словами інсайдерів, є послаблення відносин з Данією в гренландському суспільстві. Водночас залишається незрозумілим, чи діяли США самостійно, чи за наказом.

На сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен (М) викликав високопоставленого американського дипломата для розмови. Наразі посольство США в Копенгагені очолює тимчасовий повірений у справах Марк Штро. США не мають посла в Данії після того, як Алан Левенталь залишив цю посаду в січні.

Коментар Міністерства закордонних справ

Згідно з повідомиленням у середу:

Ми бачимо, що іноземні актори постійно виявляють інтерес до Гренландії та її поточного становища в Королівстві. Тому нас не повинно дивувати, якщо ми побачимо іноземні спроби вплинути на майбутнє Королівства найближчим часом. Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи Королівства, звичайно, буде неприйнятною. У цьому світлі я попросив Міністерство закордонних справ викликати американського повіреного у справах для розмови на Азіатському майданчику