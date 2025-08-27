Данська розвідка розслідує таємні операції США в Гренландії

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 10181 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 21189 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 20698 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 92603 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 63820 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 136047 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 148747 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149650 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58662 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 154008 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
49%
751мм
Популярнi новини
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 20946 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 18864 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 14822 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 12946 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 9280 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 8506 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 21191 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 56716 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 54365 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 136049 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Нарендра Моді
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 3292 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 4686 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 9452 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 17943 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 68348 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
Долар США
KAB-1500L

Данська розвідка розслідує таємні операції США в Гренландії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Данія викликала американського дипломата через підозри у таємних операціях США в Гренландії. Розвідка виявила трьох американців, пов'язаних з Білим домом, які діють на острові.

Данська розвідка розслідує таємні операції США в Гренландії

Нова глава у суперечці між США та Данією. Копенгаген викликає на "килим" високопоставленого американського дипломата. Співбесіда очевидно має стосуватися підозр щодо таємних операцій з впливу США на острові Гренландія, передає УНН із посиланням на DR та Berlingske.

Деталі

Розвідка Данії виявила, що принаймні троє американців, пов'язаних з президентом США і Білим домом, вже довгий час діють в Гренландії через різні мережі і контакти. Ідеться про зв'язок зі справою таємної торгівлі впливом на острові Гренландія, який належить Королівству Данія. Метою цієї діяльності, за словами інсайдерів, є послаблення відносин з Данією в гренландському суспільстві. Водночас залишається незрозумілим, чи діяли США самостійно, чи за наказом.

На сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен (М) викликав високопоставленого американського дипломата для розмови. Наразі посольство США в Копенгагені очолює тимчасовий повірений у справах Марк Штро. США не мають посла в Данії після того, як Алан Левенталь залишив цю посаду в січні.

Коментар Міністерства закордонних справ

 Згідно з повідомиленням у середу:

Ми бачимо, що іноземні актори постійно виявляють інтерес до Гренландії та її поточного становища в Королівстві. Тому нас не повинно дивувати, якщо ми побачимо іноземні спроби вплинути на майбутнє Королівства найближчим часом. Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи Королівства, звичайно, буде неприйнятною. У цьому світлі я попросив Міністерство закордонних справ викликати американського повіреного у справах для розмови на Азіатському майданчику

- йдеться у письмовому коментарі від Ларса Лекке Расмуссена.

Доповнення

Повідомлення про можливе шпигунство США в Гренландії з'явилися ще в травні.  За даними інформаційного агентства Reuters, Марк Штро не був одразу доступний для коментарів.

Нагадаємо

Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.

Військово-морські сили США підтвердили перебування літака повітряного командного пункту E-6B "Mercury" на базі Пітуффік у Гренландії. За офіційною інформацією, він залучений до "рутинних операцій" і навчань зі стратегічними атомними підводними човнами в Атлантичному та Тихому океанах.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Міністерство оборони Данії
Ґренландія
Марко Рубіо
Військово-морські сили США
Ларс Люкке Расмуссен
Білий дім
Reuters
Атлантичний океан
Копенгаген
Тихий океан
Данія