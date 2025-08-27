$41.400.03
Датская разведка расследует тайные операции США в Гренландии

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Дания вызвала американского дипломата из-за подозрений в тайных операциях США в Гренландии. Разведка обнаружила трех американцев, связанных с Белым домом, действующих на острове.

Датская разведка расследует тайные операции США в Гренландии

Новая глава в споре между США и Данией. Копенгаген вызывает на "ковер" высокопоставленного американского дипломата. Собеседование очевидно должно касаться подозрений относительно тайных операций по влиянию США на острове Гренландия, передает УНН со ссылкой на DR и Berlingske.

Детали

Разведка Дании обнаружила, что по крайней мере трое американцев, связанных с президентом США и Белым домом, уже долгое время действуют в Гренландии через различные сети и контакты. Речь идет о связи с делом тайной торговли влиянием на острове Гренландия, который принадлежит Королевству Дания. Целью этой деятельности, по словам инсайдеров, является ослабление отношений с Данией в гренландском обществе. В то же время остается непонятным, действовали ли США самостоятельно или по приказу.

На сегодня стало известно, что министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен (М) вызвал высокопоставленного американского дипломата для разговора. Сейчас посольство США в Копенгагене возглавляет временный поверенный в делах Марк Штро. США не имеют посла в Дании после того, как Алан Левенталь покинул эту должность в январе.

Комментарий Министерства иностранных дел

 Согласно сообщению в среду:

Мы видим, что иностранные акторы постоянно проявляют интерес к Гренландии и ее текущему положению в Королевстве. Поэтому нас не должно удивлять, если мы увидим иностранные попытки повлиять на будущее Королевства в ближайшее время. Любая попытка вмешательства во внутренние дела Королевства, конечно, будет неприемлемой. В этом свете я попросил Министерство иностранных дел вызвать американского поверенного в делах для разговора на Азиатской площадке

- говорится в письменном комментарии от Ларса Лекке Расмуссена.

Дополнение

Сообщения о возможном шпионаже США в Гренландии появились еще в мае.  По данным информационного агентства Reuters, Марк Штро не был сразу доступен для комментариев.

Напомним

Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.

Военно-морские силы США подтвердили пребывание самолета воздушного командного пункта E-6B "Mercury" на базе Питуффик в Гренландии. По официальной информации, он задействован в "рутинных операциях" и учениях со стратегическими атомными подводными лодками в Атлантическом и Тихом океанах.

Игорь Тележников

