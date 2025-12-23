Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Киев • УНН
Президент Зеленский получил подробный доклад от Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой в Майами. Подготовлены драфты документов по гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для окончания войны.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "подробный доклад" представителей делегации Украины на мирных переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова, указав, что по результатам встреч с американской командой в Майами в США "есть подготовленные драфты нескольких документов", в том числе "по гарантиям безопасности, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", и что ожидается "продолжение диалога с Америкой", пишет УНН.
Подробный доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями Президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны
По словам Президента, "пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения". "Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", - указал Глава государства.
Он при этом выразил благодарность также "европейским партнерам за поддержку и координацию".
Ждем продолжения диалога с Америкой. И важно, чтобы дипломатия всегда шла рука об руку с необходимым давлением на россию и необходимой поддержкой для Украины
"Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это нужно исправить усилением давления мира на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной!" - указал Президент.
"Удар фактически в разгар переговоров": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 30 ракетами, затронувшую 13 областей23.12.25, 10:34 • 3186 просмотров