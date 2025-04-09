Андрій Гнатов

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Андрей Гнатов введен в
персональный состав, а А.Баргилевич выведен из состава Ставки.
В Вооруженных Силах Украины продолжаются мероприятия по реорганизации военного управления и формированию корпусной системы. Гнатов
заслушал доклады по комплектованию, подготовке и обеспечению подразделений.
Президент Украины провел совещание с Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым, обсудив ситуацию на фронте. Были определены ключевые
задачи по укреплению армии и взаимодействию с партнерами.