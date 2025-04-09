Андрій Гнатов

Зеленский поручил Умерову создать команду для взаимодействия по системе безопасности для Украины, на этой неделе должна заседать в Лондоне

Президент Украины провел совещание с Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым, обсудив ситуацию на фронте. Были определены ключевые задачи по укреплению армии и взаимодействию с партнерами.