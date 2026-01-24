Трехсторонние переговоры в Абу-Даби: рф заявила о старте второго дня встреч
Киев • УНН
Российские СМИ сообщили о старте второго дня переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и россии. Встречи проходят в разных форматах, а представитель Белого дома назвал их продуктивными.
россия сообщила о старте второго дня переговоров в Абу-Даби, где собрались представители Украины, США и россии, о чем сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал", сообщил источник в комментарии росСМИ.
Как отмечается, "встречи проходят в разных форматах".
Дополнение
Трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби накануне.
Представитель Белого дома назвал встречу "продуктивной".
Главный украинский переговорщик Рустем Умеров вечером 23 января высказался о содержании встречи в X: "Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру".
По его словам, к украинской делегации в субботу присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером, что еще "рано" делать выводы по итогам переговоров.
Reuters оценило, что украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории, "но без каких-либо признаков компромисса", на фоне того, как "российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну".