россия сообщила о старте второго дня переговоров в Абу-Даби, где собрались представители Украины, США и россии, о чем сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал", сообщил источник в комментарии росСМИ.

Как отмечается, "встречи проходят в разных форматах".

Дополнение

Трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби накануне.

Представитель Белого дома назвал встречу "продуктивной".

Главный украинский переговорщик Рустем Умеров вечером 23 января высказался о содержании встречи в X: "Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру".

По его словам, к украинской делегации в субботу присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером, что еще "рано" делать выводы по итогам переговоров.

Reuters оценило, что украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории, "но без каких-либо признаков компромисса", на фоне того, как "российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну".