Разговоры продолжатся завтра: чиновник Белого дома заявил, что встреча между Украиной, США и рф была продуктивной

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Об этом сообщил NBC News чиновник Белого дома, передает УНН.

По его словам, "разговоры продолжатся завтра".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже была встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны.