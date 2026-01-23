Разговоры продолжатся завтра: чиновник Белого дома заявил, что встреча между Украиной, США и рф была продуктивной
Киев • УНН
В Абу-Даби состоялась продуктивная трехсторонняя встреча между США, Украиной и россией. Переговоры продолжатся на следующий день.
Трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Об этом сообщил NBC News чиновник Белого дома, передает УНН.
Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной
По его словам, "разговоры продолжатся завтра".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже была встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны.