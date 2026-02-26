Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ
Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить двух граждан Ганы, воевавших на стороне россии. Это обращение произошло на фоне растущей обеспокоенности в Африке по поводу вербовки в российскую армию.
Подробности
Самуэль Окудзето Аблаква на своей странице в Facebook рассказал, что пытался добиться освобождения граждан африканской страны, которые воевали за Россию, а сейчас находятся в плену.
"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", - заявил он.
В Bloomberg отметили, что по всей Африке растет обеспокоенность по поводу вербовки африканцев для участия в войне на стороне России, которая испытывает дефицит солдат. Кения и Южная Африка заявили, что недавно добились репатриации граждан, которых обманом заставили подписать контракты с армией РФ.
Некоммерческая исследовательская организация Inpact сообщила в феврале, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала как воюющих за Россию наемников, 234 являются ганцами. Больше африканцев воюют за Россию только из Египта и Камеруна.
Напомним
25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел первую в истории встречу с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Стороны обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, оборонной сфере и расширение образовательных программ.