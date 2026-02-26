$43.240.02
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 3280 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
12:47 • 6010 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 48966 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 31568 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 46291 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 60562 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
25 февраля, 18:05 • 52314 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 60786 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31423 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить двух граждан Ганы, воевавших на стороне россии. Это обращение произошло на фоне растущей обеспокоенности в Африке по поводу вербовки в российскую армию.

Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать освобождению двух граждан Ганы, попавших в плен и воевавших на стороне страны-агрессора России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Самуэль Окудзето Аблаква на своей странице в Facebook рассказал, что пытался добиться освобождения граждан африканской страны, которые воевали за Россию, а сейчас находятся в плену.

"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", - заявил он.

В Bloomberg отметили, что по всей Африке растет обеспокоенность по поводу вербовки африканцев для участия в войне на стороне России, которая испытывает дефицит солдат. Кения и Южная Африка заявили, что недавно добились репатриации граждан, которых обманом заставили подписать контракты с армией РФ.

Некоммерческая исследовательская организация Inpact сообщила в феврале, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала как воюющих за Россию наемников, 234 являются ганцами. Больше африканцев воюют за Россию только из Египта и Камеруна.

Напомним

25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел первую в истории встречу с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Стороны обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, оборонной сфере и расширение образовательных программ.

Ольга Розгон

