Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность

фото из Facebook Виталия Русакова

Частная одесская клиника Odrex не оставляет попыток восстановить имидж "врача-спасителя" хирургу Виталию Русакову. Несмотря на то, что этот самый врач прямо сейчас является обвиняемым в уголовном производстве по ч.1 ст.140 УК Украины, то есть в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к смерти пациента. Есть ли в таких действиях нарушение Этического кодекса врача, читайте в материале УНН.

В современном мире репутация – не приложение к бизнесу, а его основа. То, как компания коммуницирует публично: что подчеркивает, а о чем молчит – часто говорит больше, чем любые официальные заявления или отчеты. Особенно это касается медицины, где доверие пациента напрямую зависит от открытости и честности медучреждения.

На этом фоне PR-стратегия одесской клиники Odrex выглядит по меньшей мере парадоксальной. Вместо профессионализма и объяснений ситуации, когда одного из врачей судят за медицинскую халатность, повлекшую смерть пациента, медучреждение выбирает путь активного продвижения его как "врача-спасителя", при этом не упоминая о самом факте уголовного производства.

Кажется, в Odrex решили, что лучший способ пережить репутационный кризис – это притвориться, что его не существует. Ведь пока Приморский районный суд под председательством судьи Ларисы Переверзевой рассматривает обстоятельства смерти пациента Аднана Кивана, клиника "Одрекс" снимает эмоциональные ролики о "спасенных жизнях" подсудимым врачом Виталием Русаковым. Эти видео публикуют в соцсетях без уточнений и без контекста. Пациентам не объясняют главного: что этот самый врач выступает обвиняемым в уголовном деле. И что суд сейчас лишь устанавливает, были ли его действия, как медика, надлежащими.

Выглядит такая PR-стратегия не как уверенность в своей правоте, а как попытка перекричать реальность и перетянуть внимание общества на красивую историю о спасении.

Как клиника "Одрекс" и Русаков нарушают Этический кодекс врача Украины

И здесь вопрос уже не только к вкусу пиарщиков. Ведь Этический кодекс врача Украины прямо говорит: медик не имеет права заниматься недобросовестной рекламой, разрешать использовать свое имя для такой рекламы, вводить пациентов в заблуждение или скрывать важную информацию. Публичные выступления врача не должны превращаться в саморекламу, а доверие к профессии не может строиться на умолчании.

Считают ли эти нормы обязательными для себя в Odrex – пока открытый вопрос. Редакция УНН направила клинике официальный журналистский запрос с просьбой объяснить свою позицию: считает ли медучреждение этичным продвижение врача, находящегося под судом, без уведомления пациентов об этом факте, и соблюдает ли в своей деятельности положения Этического кодекса врача Украины?

УНН также обратился в Министерство здравоохранения Украины и Комиссию по вопросам биоэтики при Минздраве с просьбой предоставить разъяснения, соответствуют ли описанные действия врача и клиники нормам Этического кодекса врача Украины, а также какие последствия и санкции возможны в случае установления нарушений.

В следующих материалах УНН опубликует позицию клиники и регулятора – если ответы будут предоставлены.

Напомним

Речь идет об уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в клинике Odrex. По данным стороны обвинения, после оперативного вмешательства пациент не получил необходимой антибактериальной терапии (ему не были назначены антибиотики), а также надлежащего реагирования на послеоперационные осложнения. Это могло стать причиной развития сепсиса у пациента, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной его смерти. Следующее судебное заседание по делу назначено на 23 марта 2026 года, во время которого суд перейдет к рассмотрению дела по существу.