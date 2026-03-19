Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность

Эксклюзив
11:36 • 564 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 4616 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 23840 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 53436 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 40203 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 44978 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 57982 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 36338 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 36230 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31296 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном19 марта, 04:32 • 11563 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico06:25 • 18442 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 16720 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон08:07 • 14307 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 11627 просмотра
публикации
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 2592 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 4930 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 11684 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 16793 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 61036 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 16793 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 23469 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 42916 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 38347 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 42587 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
The Economist

Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность

Киев • УНН

 • 2608 просмотра

Клиника Odrex рекламирует хирурга Виталия Русакова как "врача-спасителя", хотя именно сейчас он является обвиняемым по делу о смерти пациента Аднана Кивана. При этом в своих PR-видео медучреждение не сообщает потенциальным пациентам о судебном процессе над Русаковым, фактически подменяя неудобную реальность глянцевым образом "героя медицины".

Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность
фото из Facebook Виталия Русакова

Частная одесская клиника Odrex не оставляет попыток восстановить имидж "врача-спасителя" хирургу Виталию Русакову. Несмотря на то, что этот самый врач прямо сейчас является обвиняемым в уголовном производстве по ч.1 ст.140 УК Украины, то есть в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к смерти пациента. Есть ли в таких действиях нарушение Этического кодекса врача, читайте в материале УНН.  

В современном мире репутация – не приложение к бизнесу, а его основа. То, как компания коммуницирует публично: что подчеркивает, а о чем молчит – часто говорит больше, чем любые официальные заявления или отчеты. Особенно это касается медицины, где доверие пациента напрямую зависит от открытости и честности медучреждения.

На этом фоне PR-стратегия одесской клиники Odrex выглядит по меньшей мере парадоксальной. Вместо профессионализма и объяснений ситуации, когда одного из врачей судят за медицинскую халатность, повлекшую смерть пациента, медучреждение выбирает путь активного продвижения его как "врача-спасителя", при этом не упоминая о самом факте уголовного производства.

Кажется, в Odrex решили, что лучший способ пережить репутационный кризис – это притвориться, что его не существует. Ведь пока Приморский районный суд под председательством судьи Ларисы Переверзевой рассматривает обстоятельства смерти пациента Аднана Кивана, клиника "Одрекс" снимает эмоциональные ролики о "спасенных жизнях" подсудимым врачом Виталием Русаковым. Эти видео публикуют в соцсетях без уточнений и без контекста. Пациентам не объясняют главного: что этот самый врач выступает обвиняемым в уголовном деле. И что суд сейчас лишь устанавливает, были ли его действия, как медика, надлежащими.

Выглядит такая PR-стратегия не как уверенность в своей правоте, а как попытка перекричать реальность и перетянуть внимание общества на красивую историю о спасении.

Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex11.03.26, 15:06 • 47425 просмотров

Как клиника "Одрекс" и Русаков нарушают Этический кодекс врача Украины

И здесь вопрос уже не только к вкусу пиарщиков. Ведь Этический кодекс врача Украины прямо говорит: медик не имеет права заниматься недобросовестной рекламой, разрешать использовать свое имя для такой рекламы, вводить пациентов в заблуждение или скрывать важную информацию. Публичные выступления врача не должны превращаться в саморекламу, а доверие к профессии не может строиться на умолчании.

Считают ли эти нормы обязательными для себя в Odrex – пока открытый вопрос. Редакция УНН направила клинике официальный журналистский запрос с просьбой объяснить свою позицию: считает ли медучреждение этичным продвижение врача, находящегося под судом, без уведомления пациентов об этом факте, и соблюдает ли в своей деятельности положения Этического кодекса врача Украины?

УНН также обратился в Министерство здравоохранения Украины и Комиссию по вопросам биоэтики при Минздраве с просьбой предоставить разъяснения, соответствуют ли описанные действия врача и клиники нормам Этического кодекса врача Украины, а также какие последствия и санкции возможны в случае установления нарушений.

В следующих материалах УНН опубликует позицию клиники и регулятора – если ответы будут предоставлены.

Напомним

Речь идет об уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в клинике Odrex. По данным стороны обвинения, после оперативного вмешательства пациент не получил необходимой антибактериальной терапии (ему не были назначены антибиотики), а также надлежащего реагирования на послеоперационные осложнения. Это могло стать причиной развития сепсиса у пациента, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной его смерти. Следующее судебное заседание по делу назначено на 23 марта 2026 года, во время которого суд перейдет к рассмотрению дела по существу.

Лилия Подоляк

