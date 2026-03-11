Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex

Анонимные истории, поступающие на платформу StopOdrex, порой шокируют даже самих активистов движения. Соучредитель движения Кристина Тоткайло считает, что этот опыт нельзя замалчивать, ведь он может помочь предотвратить будущие трагедии. О том, что больше всего поразило активистов, читайте в материале УНН.

Движение StopOdrex — это общественная инициатива, созданная семьями умерших пациентов клиники Odrex и людьми, которые считают себя пострадавшими от лечения в этом медучреждении. Как ранее писал УНН, после трех блокировок StopOdrex активисты возобновили платформу и теперь ведут коммуникацию сразу на двух площадках: сайт и Telegram-канал. По словам представителей движения, их миссия заключается в сборе историй о негативном опыте лечения в Odrex, взаимной поддержке, информировании общества о уголовных производствах, в которых фигурирует клиника, и главное – предотвращении новых трагедий.

Одной из тех, кто публично коммуницирует от имени движения, является соучредитель StopOdrex Кристина Тоткайло. В разговоре с УНН она призналась, что некоторые анонимные истории, поступающие от людей, шокируют настолько, что спокойно читать их невозможно.

Когда я читаю некоторые анонимные истории, которые люди присылают нам на сайт и в Telegram, у меня буквально волосы встают дыбом. И больше всего пугает то, что люди пишут не только о "свежих" случаях, нам поступают истории еще с 2019 года. Это означает, что трагедии, о которых сегодня начали говорить вслух, происходили годами, просто люди боялись и молча несли свою боль. Я рада, что мы создали движение StopOdrex, потому что только сейчас начинает вырисовываться реальная картина того, что происходит в этой клинике. Если бы такая платформа существовала раньше, я уверена, части трагедий можно было бы избежать. Люди просто загуглили бы, что такое Odrex, увидели бы наш сайт или Telegram-канал, прочитали бы эти истории и еще раз подумали, готовы ли они рисковать своей жизнью или жизнью родных - прокомментировала соучредитель движения StopOdrex.

По словам Кристины Тоткайло, за каждой историей, которую люди присылают на StopOdrex, кроется сломанная судьба: смерть, тяжелые последствия лечения, финансовое и психологическое давление на семьи. Именно поэтому, считает активистка, эти истории нельзя замалчивать.

Меня очень поразила история о смерти отца, когда семье, которая и так переживала страшную потерю, фактически сказали, что это они виноваты, потому что якобы не вовремя привезли его в Odrex. И это при том, что, как рассказывает сама семья, проблема заключалась в задержке скорой Odrex. Я, честно, не знаю, что надо иметь в голове, чтобы в такой момент говорить родным умершего, что это они виноваты в его смерти. Возможно, я воспринимаю это настолько болезненно еще и потому, что из-за Odrex умер и мой отец… Не менее сильно меня зацепила история о мужчине, которого семья привезла в Odrex, доверила врачам его жизнь, а в результате ему там становилось только хуже. К нему не пускали родных и только из-за того, что в клинике работал родственник, семье удалось попасть в палату и увидеть, в каком состоянии их близкий человек. После этого его срочно перевели в другую больницу, где состояние удалось стабилизировать. И я все время думаю о том, а что было бы, если бы они не успели перевести его в другую больницу? Мы бы читали еще одну историю без счастливого конца, еще одну историю об оборванной жизни? - рассказала Кристина Тоткайло.

На Telegram-канал за последний месяц поступил ряд историй, которые не завершились летально, однако оставили после себя серьезные последствия для здоровья, психики и доверия людей к врачам.

Одна молодая девушка рассказала, что ей в клинике Odrex гинеколог назначила КОК без дополнительных анализов. После этого у нее начались панические атаки. Когда она обратилась к врачу, то в ответ услышала, что такого не бывает, а дальше – просто короткое "отменяйте препарат". Без нормальной консультации, без помощи, без ответственности за то, что с человеком произошло из-за ее назначения. Уже в другой клинике девушке сказали, что из-за особенностей эндометрия оральные контрацептивы ей вообще были противопоказаны. Эта история уже есть на сайте, и ее можно прочитать более подробно - отметила Тоткайло.

По гинекологии там вообще очень тревожная ситуация. Каждая шестая история, которая к нам поступает, так или иначе связана именно с этим направлением. Меня, как женщину, это особенно беспокоит. Например, еще одна женщина рассказывала, как ее в Odrex запугивали: бегали вокруг, говорили о какой-то срочной операции, кричали о рисках, создавали панику, приглашали к ней на УЗИ других медиков, водили ее по разным кабинетам. А когда она обратилась к другому врачу, просто чтобы проверить, правильный ли ей поставили диагноз в Odrex, оказалось, что никакая операция ей не нужна, тем более срочная. И хорошо, что эти две женщины успели обратиться к другим специалистам и провериться. Хорошо, что хотя бы здесь все не закончилось трагедией, но ведь могло - подчеркнула активистка.

Именно поэтому активисты движения StopOdrex призывают людей не молчать о собственном опыте лечения. По их мнению, только тогда, когда пострадавшие начнут открыто говорить о таких случаях, можно будет увидеть реальный масштаб проблемы вокруг клиники Odrex.

Отметим, все истории, поступающие на платформы StopOdrex, публикуются анонимно. Ведь часто люди не готовы говорить открыто о своем опыте из-за страха давления или преследования. Как ранее писал УНН, вдова бывшего пациента клиники Odrex Светлана Гук опасается дальнейшей эскалации давления на тех, кто публично рассказывает о своем негативном опыте лечения в этом медучреждении. Она считает, что давление может выйти за пределы информационного или психологического и перейти в физическую расправу.

Напомним

Сайт StopOdrex уже трижды прекращал работу после жалоб компании, связанной с клиникой Odrex. В то же время публично представители и адвокаты клиники заявляли, что якобы ничего не знают о существовании этого ресурса.

Отдельно редакция УНН обращалась в клинику Odrex с вопросом, почему во время пресс-конференции ее представители отрицали осведомленность о StopOdrex, если связанная с клиникой компания, по данным активистов, как минимум трижды жаловалась на этот сайт. А юристы пытались получить данные о владельцах домена. Этот вопрос администрация клиники проигнорировала.

На фоне таких обстоятельств опасения людей, которые не хотят публично раскрывать свои имена и предпочитают делиться собственными историями только анонимно, выглядят вполне понятными.