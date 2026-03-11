Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 11338 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 18110 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 19856 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 34560 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 99535 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 75909 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 43084 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45971 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 36140 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 70646 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.5м/с
29%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Морская пехота США задействовала беспилотники Vector, проверенные в Украине, для борьбы с контрабандой в Пуэрто-Рико11 марта, 01:30 • 11881 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти11 марта, 04:32 • 27469 просмотра
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе11 марта, 04:50 • 5826 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 20432 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 20588 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 20598 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 43620 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 99538 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 75913 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 70651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 23578 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 24533 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 34705 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 40693 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 40880 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
DJI Mavic

Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф

Киев • УНН

 • 4010 просмотра

Разведка идентифицировала российских спортсменов, воевавших против Украины. Среди них офицеры и депутаты, планирующие участие в международных соревнованиях.

Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф
Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Центром противодействия дезинформации СНБО Украины обнародовали данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Информация опубликована в разделе "Чемпионы террора" портала "War&Sanctions" - среди них:

  • артемий репкин - подполковник вооруженных сил рф, член паралимпийской сборной чувашии по легкой атлетике, участник Чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике 2025 года в Кито (Эквадор) в составе сборной команды вооруженных сил россии, депутат чебоксарского городского совета депутатов, член всероссийской политической партии "единая россия" и непосредственный участник войны против Украины в статусе заместителя командира 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии;
    • дмитрий борисов - капитан вооруженных сил рф, член паралимпийской сборной россии по пауэрлифтингу, капитан команды ветеранов так называемой “сво” по следж-хоккею "звезда", принимал участие в войне против Украины в должности командира мотострелковой роты 69-й гвардейской мотострелковой дивизии;
      • антон лишик - старший прапорщик вооруженных сил рф, член сборной команды вооруженных сил россии, участник чемпионата мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта 2024 года в Дакке (Бангладеш), действующий участник войны против Украины, старшина дисциплинарной роты 36-го отдельного дисциплинарного батальона.

        Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Государство-агрессор россия использует паралимпийский спорт как инструмент для полноценного возвращения в мировое спортивное сообщество

        - отметили в ГУР.

        Напомним

        Главное управление разведки Министерства обороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о десяти российских публичных лицах, которые публично поддерживают вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывают российскую оккупацию украинских территорий.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеСпортНовости Мира
        российская пропаганда
        Санкции
        Военное положение
        Война в Украине
        Совет национальной безопасности и обороны Украины
        Главное управление разведки Украины
        Бангладеш
        Украина
        Эквадор