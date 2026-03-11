Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф

Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Центром противодействия дезинформации СНБО Украины обнародовали данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Информация опубликована в разделе "Чемпионы террора" портала "War&Sanctions" - среди них:

артемий репкин - подполковник вооруженных сил рф, член паралимпийской сборной чувашии по легкой атлетике, участник Чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике 2025 года в Кито (Эквадор) в составе сборной команды вооруженных сил россии, депутат чебоксарского городского совета депутатов, член всероссийской политической партии "единая россия" и непосредственный участник войны против Украины в статусе заместителя командира 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии;

дмитрий борисов - капитан вооруженных сил рф, член паралимпийской сборной россии по пауэрлифтингу, капитан команды ветеранов так называемой “сво” по следж-хоккею "звезда", принимал участие в войне против Украины в должности командира мотострелковой роты 69-й гвардейской мотострелковой дивизии;

антон лишик - старший прапорщик вооруженных сил рф, член сборной команды вооруженных сил россии, участник чемпионата мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта 2024 года в Дакке (Бангладеш), действующий участник войны против Украины, старшина дисциплинарной роты 36-го отдельного дисциплинарного батальона.

Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Государство-агрессор россия использует паралимпийский спорт как инструмент для полноценного возвращения в мировое спортивное сообщество - отметили в ГУР.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о десяти российских публичных лицах, которые публично поддерживают вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывают российскую оккупацию украинских территорий.