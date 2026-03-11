КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о переходе к "самой интенсивной и тяжелой" стадии боевых действий с момента начала конфликта. В ночь на среду иранские силы осуществили массированный запуск баллистических ракет большой дальности "Хоррамшехр" по объектам на территории Израиля и американским военным базам в регионе. Командование КСИР подчеркнуло, что целью операции является полная капитуляция противника, а атаки будут продолжаться до окончательного устранения угрозы для территориальной целостности Ирана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В ответ на эскалацию министр войны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не прекратят военную кампанию до решающего разгрома врага. По его словам, Пентагон будет действовать по собственному графику, предусматривающему нанесение ударов максимальной мощности по стратегическим центрам принятия решений в Иране. На фоне этих заявлений американские силы в регионе приведены в состояние наивысшей боевой готовности для перехвата новых волн ракетных атак.

Мы будем продолжать наши постоянные атаки целенаправленно и с силой. Война закончится только тогда, когда тень угрозы исчезнет из нашей страны, а враг будет вынужден капитулировать – говорится в официальном заявлении КСИР, обнародованном государственным вещателем IRIB.

Ситуация в Израиле и меры безопасности

В среду утром сирены воздушной тревоги звучали по всему центральному Израилю из-за угрозы баллистических ударов с иранского направления. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила работу систем противовоздушной обороны и призвала граждан оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений. В настоящее время официальных данных о разрушениях или пострадавших в результате ночной атаки не поступало, однако военные эксперты отмечают беспрецедентную плотность огня со стороны Тегерана.

