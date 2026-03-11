КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 18733 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64212 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49081 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 33815 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 39829 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 33302 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53924 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61502 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54385 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85960 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
3.6м/с
54%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о продолжительности войны с Ираном, американские акции падают - СМИ10 марта, 20:35 • 11256 просмотра
На фронте погиб военный и медийщик Владимир Фомиченко-Закуцкий10 марта, 21:10 • 9740 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном10 марта, 21:59 • 13508 просмотра
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе10 марта, 22:34 • 15464 просмотра
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны10 марта, 23:16 • 13744 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 26978 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64237 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49095 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53933 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61508 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Каролин Ливитт
Виктор Орбан
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 14347 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 15995 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 26737 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 33097 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 33693 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США

Киев • УНН

 • 2962 просмотра

Иран атаковал Израиль и базы США баллистическими ракетами Хоррамшехр. Пентагон готовит ответные удары по стратегическим центрам принятия решений в Иране.

КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о переходе к "самой интенсивной и тяжелой" стадии боевых действий с момента начала конфликта. В ночь на среду иранские силы осуществили массированный запуск баллистических ракет большой дальности "Хоррамшехр" по объектам на территории Израиля и американским военным базам в регионе. Командование КСИР подчеркнуло, что целью операции является полная капитуляция противника, а атаки будут продолжаться до окончательного устранения угрозы для территориальной целостности Ирана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В ответ на эскалацию министр войны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не прекратят военную кампанию до решающего разгрома врага. По его словам, Пентагон будет действовать по собственному графику, предусматривающему нанесение ударов максимальной мощности по стратегическим центрам принятия решений в Иране. На фоне этих заявлений американские силы в регионе приведены в состояние наивысшей боевой готовности для перехвата новых волн ракетных атак.

Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ10.03.26, 21:37 • 10129 просмотров

Мы будем продолжать наши постоянные атаки целенаправленно и с силой. Война закончится только тогда, когда тень угрозы исчезнет из нашей страны, а враг будет вынужден капитулировать

– говорится в официальном заявлении КСИР, обнародованном государственным вещателем IRIB.

Ситуация в Израиле и меры безопасности

В среду утром сирены воздушной тревоги звучали по всему центральному Израилю из-за угрозы баллистических ударов с иранского направления. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила работу систем противовоздушной обороны и призвала граждан оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений. В настоящее время официальных данных о разрушениях или пострадавших в результате ночной атаки не поступало, однако военные эксперты отмечают беспрецедентную плотность огня со стороны Тегерана.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех дипломатов во время удара по Бейруту11.03.26, 00:16 • 3384 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Воздушная тревога
Израиль
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Армия обороны Израиля
Соединённые Штаты
Иран