КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 19444 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 67464 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 51257 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 34920 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 40792 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 33740 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 55269 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 62557 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54467 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85999 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3м/с
61%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Волл-стріт очікує наступного сигналу про тривалість війни з Іраном, американські акції падають - ЗМІ10 березня, 20:35 • 12085 перегляди
На фронті загинув військовий і медійник Володимир Фоміченко-Закуцький10 березня, 21:10 • 10752 перегляди
Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном10 березня, 21:59 • 14425 перегляди
У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі10 березня, 22:34 • 16423 перегляди
Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни10 березня, 23:16 • 14754 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 28088 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 67464 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 51257 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 55269 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 62557 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Керолайн Левітт
Віктор Орбан
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 15009 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 16587 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 27295 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 33598 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 34165 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Дипломатка

КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США

Київ • УНН

 • 3650 перегляди

Іран атакував Ізраїль та бази США балістичними ракетами Хоррамшехр. Пентагон готує удари у відповідь по стратегічних центрах прийняття рішень в Ірані.

КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про перехід до "найінтенсивнішої та найважчої" стадії бойових дій з моменту початку конфлікту. У ніч на середу іранські сили здійснили масований запуск балістичних ракет великої дальності "Хоррамшехр" по об’єктах на території Ізраїлю та американських військових базах у регіоні. Командування КВІР наголосило, що метою операції є повна капітуляція супротивника, а атаки триватимуть до остаточного усунення загрози для територіальної цілісності Ірану. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У відповідь на ескалацію міністр війни США Піт Хегсет заявив, що Сполучені Штати не припинять військову кампанію до вирішального розгрому ворога. За його словами, Пентагон діятиме за власним графіком, що передбачає завдання ударів максимальної потужності по стратегічних центрах прийняття рішень в Ірані. На тлі цих заяв американські сили в регіоні приведені у стан найвищої бойової готовності для перехоплення нових хвиль ракетних атак.

Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ10.03.26, 21:37 • 10176 переглядiв

Ми продовжуватимемо наші постійні атаки цілеспрямовано та з силою. Війна закінчиться лише тоді, коли тінь загрози зникне з нашої країни, а ворог буде змушений капітулювати

– йдеться в офіційній заяві КВІР, оприлюдненій державним мовником IRIB.

Ситуація в Ізраїлі та заходи безпеки

У середу вранці сирени повітряної тривоги лунали по всьому центральному Ізраїлю через загрозу балістичних ударів з іранського напрямку. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила роботу систем протиповітряної оборони та закликала громадян залишатися в укриттях до подальших розпоряджень. Наразі офіційних даних про руйнування чи постраждалих унаслідок нічної атаки не надходило, проте військові експерти відзначають безпрецедентну щільність вогню з боку Тегерана.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту11.03.26, 00:16 • 3464 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
Ізраїль
Міністерство оборони США
Армія оборони Ізраїлю
Сполучені Штати Америки
Іран