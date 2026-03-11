КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про перехід до "найінтенсивнішої та найважчої" стадії бойових дій з моменту початку конфлікту. У ніч на середу іранські сили здійснили масований запуск балістичних ракет великої дальності "Хоррамшехр" по об’єктах на території Ізраїлю та американських військових базах у регіоні. Командування КВІР наголосило, що метою операції є повна капітуляція супротивника, а атаки триватимуть до остаточного усунення загрози для територіальної цілісності Ірану. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У відповідь на ескалацію міністр війни США Піт Хегсет заявив, що Сполучені Штати не припинять військову кампанію до вирішального розгрому ворога. За його словами, Пентагон діятиме за власним графіком, що передбачає завдання ударів максимальної потужності по стратегічних центрах прийняття рішень в Ірані. На тлі цих заяв американські сили в регіоні приведені у стан найвищої бойової готовності для перехоплення нових хвиль ракетних атак.

Ми продовжуватимемо наші постійні атаки цілеспрямовано та з силою. Війна закінчиться лише тоді, коли тінь загрози зникне з нашої країни, а ворог буде змушений капітулювати – йдеться в офіційній заяві КВІР, оприлюдненій державним мовником IRIB.

Ситуація в Ізраїлі та заходи безпеки

У середу вранці сирени повітряної тривоги лунали по всьому центральному Ізраїлю через загрозу балістичних ударів з іранського напрямку. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила роботу систем протиповітряної оборони та закликала громадян залишатися в укриттях до подальших розпоряджень. Наразі офіційних даних про руйнування чи постраждалих унаслідок нічної атаки не надходило, проте військові експерти відзначають безпрецедентну щільність вогню з боку Тегерана.

